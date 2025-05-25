Власти упразднили Кстовский округ
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 июня 2025 09:00  [108] Выпускные этим летом пройдут у 67 тысяч нижегородцев
27 июня 2025 08:00  [131] Нижегородцам напомнили о транспортных изменениях в День молодежи
26 июня 2025 19:59  [264] Реконструкция Городецкого гидроузла завершена почти на 50%
26 июня 2025 19:00  [258] Проект "СВОё дело" помог более нижегородским 100 ветеранам СВО
26 июня 2025 18:15  [245] Станкевич: в России создадут цифровую систему учета газовых баллонов
26 июня 2025 18:06  [235] Ученые завершили фундаментальные исследования по двум проектам в области химии, получившим поддержку Нижегородского НОЦ
26 июня 2025 17:47  [300] Глава фонда "Сострадание НН" напомнил о важности чипирования питомцев
26 июня 2025 17:44  [183] Вопросы цифровизации строительной отрасли обсудили в Нижнем Новгороде
26 июня 2025 17:19  [264] Школы для людей с лишним весом создадут в Нижегородской области
26 июня 2025 17:07  [216] 13 пожаров потушили в нижегородских лесах за июнь
Общество

Выпускные этим летом пройдут у 67 тысяч нижегородцев

27 июня 2025 09:00  [108] Общество
Выпускные этим летом пройдут у 67 тысяч нижегородцев

Фото: минобр Нижегородской области

Более 67 тысяч жителей Нижегородской области этим летом завершают важный этап своей жизни — обучение в школах, колледжах и техникумах. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Из общего числа выпускников свыше 34,5 тысячи завершили 9-й класс, около 13 тысяч — 11-й класс. Почти 20 тысяч юношей и девушек окончили учреждения среднего профессионального образования.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в своем обращении к выпускникам подчеркнул роль учителей и пожелал молодым людям уверенности на пути к новым целям.

"Учителя дали вам прочные знания, поддержку и вдохновение, а теперь настало ваше время — время действовать, учиться и побеждать. Смело идите к своим целям, не бойтесь трудностей, раскрывайте таланты и верьте в себя! Ваши ум, энергия и трудолюбие — это основа вашего будущего и будущего всей нашей страны", — отметил министр.

Большинство выпускных вечеров пройдет в субботу, 28 июня, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ. Однако праздничные мероприятия уже стартовали и будут проходить в течение всей недели.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков поблагодарил выпускников за их старания, а педагогов — за неоценимый вклад в развитие молодежи.

"Выпускной — это день, который должен остаться в памяти каждого. Мы понимаем, как волнительно это событие и для учеников, и для их родителей. Кто-то продолжит обучение, кто-то начнет трудовой путь. Спасибо всем выпускникам за их старания, за успехи в учебе, олимпиадах и конкурсах. И, конечно, огромная благодарность преподавателям за их ежедневный труд и поддержку", — сказал Пучков.

Одним из первых торжеств стал выпускной в гимназии №1 поселка Мулино Володарского округа. В этом году учебное заведение выпускает 10 одиннадцатиклассников.

"Помню их первоклашками — любопытными, немного растерянными. Сегодня перед нами — взрослые, целеустремленные ребята, готовые к новым свершениям. Поздравляем их с этим важным рубежом!" — сказала директор гимназии Оксана Андроник.

Выпускники делятся своими впечатлениями. Артем Петров рассказал, что особенно будет скучать по школьным событиям — спортивным соревнованиям, творческим вечерам и фестивалям.

"Эти моменты навсегда останутся в моем сердце. Мы вместе смеялись, переживали и радовались, создавая незабываемые воспоминания. Я благодарен нашим учителям за их терпение и поддержку. Они не просто передавали нам знания, но и вдохновляли на достижения, помогали раскрывать наши таланты. Благодаря их усилиям я смог понять, что учеба — это не просто необходимость, а увлекательный процесс самопознания", — поделился Артем.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минобрнауки Образование школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных