Выпускные этим летом пройдут у 67 тысяч нижегородцев Общество

Фото: минобр Нижегородской области

Более 67 тысяч жителей Нижегородской области этим летом завершают важный этап своей жизни — обучение в школах, колледжах и техникумах. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Из общего числа выпускников свыше 34,5 тысячи завершили 9-й класс, около 13 тысяч — 11-й класс. Почти 20 тысяч юношей и девушек окончили учреждения среднего профессионального образования.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в своем обращении к выпускникам подчеркнул роль учителей и пожелал молодым людям уверенности на пути к новым целям.

"Учителя дали вам прочные знания, поддержку и вдохновение, а теперь настало ваше время — время действовать, учиться и побеждать. Смело идите к своим целям, не бойтесь трудностей, раскрывайте таланты и верьте в себя! Ваши ум, энергия и трудолюбие — это основа вашего будущего и будущего всей нашей страны", — отметил министр.

Большинство выпускных вечеров пройдет в субботу, 28 июня, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ. Однако праздничные мероприятия уже стартовали и будут проходить в течение всей недели.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков поблагодарил выпускников за их старания, а педагогов — за неоценимый вклад в развитие молодежи.

"Выпускной — это день, который должен остаться в памяти каждого. Мы понимаем, как волнительно это событие и для учеников, и для их родителей. Кто-то продолжит обучение, кто-то начнет трудовой путь. Спасибо всем выпускникам за их старания, за успехи в учебе, олимпиадах и конкурсах. И, конечно, огромная благодарность преподавателям за их ежедневный труд и поддержку", — сказал Пучков.

Одним из первых торжеств стал выпускной в гимназии №1 поселка Мулино Володарского округа. В этом году учебное заведение выпускает 10 одиннадцатиклассников.

"Помню их первоклашками — любопытными, немного растерянными. Сегодня перед нами — взрослые, целеустремленные ребята, готовые к новым свершениям. Поздравляем их с этим важным рубежом!" — сказала директор гимназии Оксана Андроник.

Выпускники делятся своими впечатлениями. Артем Петров рассказал, что особенно будет скучать по школьным событиям — спортивным соревнованиям, творческим вечерам и фестивалям.

"Эти моменты навсегда останутся в моем сердце. Мы вместе смеялись, переживали и радовались, создавая незабываемые воспоминания. Я благодарен нашим учителям за их терпение и поддержку. Они не просто передавали нам знания, но и вдохновляли на достижения, помогали раскрывать наши таланты. Благодаря их усилиям я смог понять, что учеба — это не просто необходимость, а увлекательный процесс самопознания", — поделился Артем.