Нижегородца будут судить за наезд на сотрудников ФСБ

Жителя Нижнего Новгорода будут судить за наезд на сотрудников ФСБ, сообщается на сайте Ленинского районного суда.
Согласно материалам дела, преступление было совершено 5 мая. Старший оперуполномоченный и начальник группы регионального УФСБ приехали на улицу Адмирала Макарова в рамках оперативно-розыскных мероприятий и подошли к машине с водителем. Опер потребовал предъявить документ, удостоверяющий личность, а также сказал, что надо поучаствовать в следственных действиях. Но водитель нажал на газ и поехал вперед, ударив по ногам начальника группы. Тот упал на капот и проехал на нем почти три метра. После этого водитель сдал назад и сбил опера.
Органы предварительного расследования обвиняют водителя в применении насилия в отношении представителей власти при исполнении ими должностных обязанностей (часть 2 статьи 318 УК РФ).
Судебное заседание по этому делу должно состояться 3 июля.
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