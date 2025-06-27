Нижегородца будут судить за наезд на сотрудников ФСБ Происшествия

Жителя Нижнего Новгорода будут судить за наезд на сотрудников ФСБ, сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Согласно материалам дела, преступление было совершено 5 мая. Старший оперуполномоченный и начальник группы регионального УФСБ приехали на улицу Адмирала Макарова в рамках оперативно-розыскных мероприятий и подошли к машине с водителем. Опер потребовал предъявить документ, удостоверяющий личность, а также сказал, что надо поучаствовать в следственных действиях. Но водитель нажал на газ и поехал вперед, ударив по ногам начальника группы. Тот упал на капот и проехал на нем почти три метра. После этого водитель сдал назад и сбил опера.

Органы предварительного расследования обвиняют водителя в применении насилия в отношении представителей власти при исполнении ими должностных обязанностей (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Судебное заседание по этому делу должно состояться 3 июля.