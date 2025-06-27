Люлин обозначил перспективы трехстороннего сотрудничества муниципалитетов Нижегородской и Брестской областей Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

27 июня в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Документ заключен между Ассоциацией представительных органов муниципальных образований Нижегородской области при Законодательном собрании, Брестским областным Советом депутатов и Брестской областной ассоциацией местных Советов депутатов Республики Беларусь.

Подписание соглашения стало результатом конструктивного диалога и общей заинтересованности в развитии связей между российскими и белорусскими регионами на уровне местного самоуправления. Основной целью документа является укрепление сотрудничества, обмен опытом и лучшими практиками в решении вопросов, непосредственно касающихся жизни людей в муниципалитетах.

Ключевыми направлениями совместной работы, закрепленными в соглашении, станут совершенствование местного самоуправления, решение социальных вопросов, внедрение современных управленческих подходов и технологий. Партнеры планируют активно обмениваться делегациями и специалистами, проводить совместные встречи и консультации, а также делиться информацией об изменениях в законодательстве, важных для местной власти.

«Нижегородская область и Беларусь много лет успешно сотрудничают на парламентском уровне, и сегодняшнее подписание - важный шаг в расширении этого взаимодействия непосредственно на уровне муниципалитетов. Обмен опытом между нашими местными депутатами и главами, совместные проекты в социальной сфере, стажировки специалистов - все это конкретные инструменты, которые позволят находить самые эффективные решения для улучшения жизни людей в городах и районах», - отметил спикер ЗСНО Евгений Люлин.

«Наше сотрудничество с Законодательным Собранием Нижегородской области на уровне областных парламентов давно и успешно развивается. Сегодняшний документ - это соглашение уже между ассоциациями, объединяющими непосредственно муниципалитеты и районные советы. Именно они реализуют все наши договоренности на местах. Сотрудничество между Брестчиной и Нижегородской областью охватывает множество направлений, включая важные проекты, такие как совместное судостроение, где нижегородские коллеги оказывают нам существенную поддержку», - подчеркнул председатель Брестского областного Совета депутатов Игорь Брилевич.

Напомним, что в настоящее время Заксобрание Нижегородской области является единственным законодательным органом субъекта РФ, заключившим соглашения со всеми регионами Республики Беларусь. Соглашение также подписали Ассоциация молодежных парламентов ПФО и Молодежный совет Национального собрания Республики Беларусь. В рамках сотрудничества разработан и принят единый для России и Беларуси Стандарт деятельности молодежной палаты.