Приземлившийся во дворах Нижнего Новгорода шар сняли на видео

В Нижнем Новгороде произошла внеплановая посадка воздушного шара прямо в жилом районе. Инцидент был зафиксирован на видео, которое опубликовали в Telegram-канале "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ".
На кадрах видно, как огромный аэростат опускается между многоэтажными домами в районе Верхних Печер. Маневр вызвал удивление у очевидцев.
"У меня во дворе шар приземлился", — комментирует происходящее автор видеозаписи.
Причины, по которым воздушный шар совершил посадку в городской черте, не уточняются. Информации о пострадавших или повреждениях также не поступало.
Известно, что 26 июня в Нижнем Новгороде стартовали соревнования по воздухоплаванию, в рамках которых в небо поднимаются десятки воздушных шаров.
Ранее нижегородцы установили рекорд России и Европы с самой длинной Георгиевской лентой в небе.
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