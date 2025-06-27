Энергетики из Прибайкалья узнали от нижегородцев, как повысить безопасность и качество работы на энергообъектах Общество

Фото: пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

Делегация Байкальской энергетической компании провела рабочую неделю в Нижнем Новгороде, изучая передовой опыт энергетиков «Эн+ Тепло Волга». Специалисты посетили Автозаводскую ТЭЦ и теплосетевое хозяйство компании, где познакомились с современным производственным оборудованием, организацией безопасного труда на рабочих местах, особенностями эксплуатации объектов теплоэнергетики и новыми техническими решениями.



Особое впечатление на гостей произвел VR-тренажер для обучения персонала ТЭЦ и простые, но эффективные решения вроде защитных полимерных оболочек на арматурных штоках.



Начальник районных тепловых сетей управления тепловых сетей филиала Ново-Иркутской ТЭЦ Алексей Важенин отметил какое простое, но в итоге комфортное с точки зрения условий труда решение было внедрено на нижегородских предприятиях ГК «Эн+ Тепло Волга». «Коллеги поделились решением, предотвращающим травмы от ударов арматурных штоков, надев на них защитные полимерные оболочки. Не загрязняется спецодежда и СИЗы, а условия работы становятся более бережными», - заметил коллега из Иркутска.

Также он помог специалистам из нижегородских «Теплосетей» решить проектную задачу по ремонту трубопровода после гидравлических испытаний. «Мы произвели проверку расчёта растяжки cильфонного компенсатора и определили нагрузку на неподвижную и направляющую опору для подбора соответствующего металлопроката. Я хорошо знаком с этой технологией, долгое время работал над таким же вопросом, применял в работе. Конечно, поделился знаниями. Это не потребовало затрат, и мои коллеги внедрили решение в работу», - рассказал Алексей Важенин.



С руководителями подразделений и службы охраны труда Байкальской энергетической компании встретился и.о. генерального директора филиала «Нижегородский» ГК «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов. «Обмен опытом с коллегами из других предприятий в регионах присутствия Эн+ — действенный инструмент повышения профессиональной компетентности и повышения уровня системы охраны труда. Это позволяет специалистам получать ценные знания и практические рекомендации, применять лучшие практики и адаптировать их под специфику своего производства. Благодаря такому сотрудничеству коллеги осваивают передовые методы профилактики травматизма, знакомятся с новыми технологиями и оборудованием, повышают своё профессиональное мастерство», - отметил Михаил Ефимов.



Уже в июле нижегородские энергетики отправятся с ответным визитом в Иркутск, чтобы продолжить взаимное обучение и внедрение инновационных решений.