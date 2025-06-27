Отбор для участия в "Семейной зарнице" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: Государственный фонд "Защитники Отечества"

В Нижегородской области стартовали отборочные этапы для участия в «Семейной зарнице», которую организуют и проводят государственный фонд «Защитники Отечества», «Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин».

«Семейная зарница» – это масштабный проект, который охватит семьи из всех регионов России. Он направлен на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему. Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

От каждого региона будет отобрана одна семейная команда, в которую войдут родители – мамы и папы, а также дети от 12 до 16 лет.

Председатель правления «Движения первых» Герой России Артур Орлов подчеркнул важность новых форматов патриотической работы, одним из которых является «Семейная зарница».

«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным. В этой связи особую значимость приобрела реализация патриотических и военно-патриотических проектов, среди которых «Зарница 2.0» и «Хранители истории». Любовь к Родине начинается с семьи – именно здесь формируются базовые ценности человека. «Движение первых» вместе с государственным фондом «Защитники Отечества», «Юнармией» и центром «Воин» проводят «Семейную зарницу» впервые. Это важный шаг и в развитии системы патриотического воспитания, и в популяризации традиционных семейных ценностей», – отметил Артур Орлов.

В июле пройдет заочный этап «Семейной зарницы» – участникам необходимо записать творческие видеовизитки, продемонстрировать знания основ государственности и военной истории России. По результатам заочного этапа будет отобрано 24 отряда из разных регионов для участия в финале игры.

Финальный этап состоится в сентябре 2025 года. Отрядам предстоит пройти следующие испытания: состязание «Путь защитника», военно-тактическую игру и творческий конкурс. Подготовку отрядов будут проводить ветераны СВО, которых отберет фонд «Защитники Отечества».

«Семейная зарница» позволяет объединить поколения, укрепить связь между родителями и детьми через совместное преодоление испытаний. Игра позволяет ребятам проявить навыки начальной военной подготовки, а также отдать дань памяти предкам и поддержать нынешних защитников страны. В «Юнармии» много семей из династий военнослужащих, у многих юнармейцев отцы – участники специальной военной операции, прадеды – ветераны Великой Отечественной войны. Через такие мероприятия мы воспитываем в детях и подростках ответственность, командный дух и взаимное уважение, укрепляем семейные традиции и вдохновляем на добрые дела на благо Родины», – отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Провести в Год защитника Отечества «Семейную зарницу», а затем сделать мероприятие ежегодным предложила Анна Цивилева на заседании Всероссийского организационного комитета «Победа». Президент России Владимир Путин поддержал предложение.

«Семейная зарница» — масштабный проект, направленный на развитие патриотизма среди молодежи, на укрепление семейных ценностей. Он не только способствует обучению детей основам гражданственности и военной истории России, но и вовлекает родителей в этот процесс, что делает его особенно значимым. Подготовкой отрядов займутся опытные инструкторы из числа ветеранов СВО, которые смогут передать свои знания и навыки юным защитникам. Уверена, что проект не оставит детей равнодушными», — поделилась руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

Для участия в мероприятии семьям необходимо обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который расположен по адресу: Нижний Новгород, ул. Марата, 27, тел. 8 (831) 233 33 40. Время работы: 9.00 – 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.