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Политика

Чиновников в России призвали наказывать за заимствованные слова

27 июня 2025 19:40  [114] Политика

Необоснованное употребление заимствованных терминов представителями власти следует расценивать как показатель их непрофессионализма. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в комментарии изданию 360.ru.

Поводом для критики стало недавнее выступление министра культуры Ольги Любимовой в рамках "правительственного часа" в Госдуме. В своем докладе она назвала российское кино важным "драйвером" продвижения русского языка в странах СНГ.

Миронова возмутило использование англицизма в контексте обсуждения роли родного языка. "Неужели нельзя обойтись без "драйвера", особенно когда речь идет о популяризации русского языка? Или без "дашборда губернатора", когда обсуждают эффективность работы глав регионов?" — задался вопросом парламентарий.

Он напомнил, что за применение иностранных слов в сочинениях на ЕГЭ школьникам снижают баллы. "Но, на мой взгляд, спрашивать в первую очередь нужно не с подростков, а со взрослых дядей и тетей, особенно если они занимают ответственные должности. Ведь именно они становятся своего рода законодателями языка. Их цитируют СМИ, их стиль речи копируют другие чиновники по всей стране", — отметил Миронов.

Депутат подчеркнул, что недавно принятый закон о защите русского языка, подписанный президентом Владимиром Путиным, — важный шаг, но его недостаточно. По его словам, охрана языка не ограничивается заменой вывесок. Необходимо, чтобы представители власти осознанно относились к своей речи и официальным текстам, а не стремились выглядеть модными за счет иностранных слов.

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Теги:
Госдума чиновники
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