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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородскую молодежь с праздником 28 июня

28 июня 2025 09:30  [86] Общество
Глеб Никитин поздравил нижегородскую молодежь с праздником 28 июня

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

28 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с поздравлением ко Дню молодежи. Он отметил, что в регионе живет активное и целеустремлённое молодое поколение, которое отличается талантом, инициативностью и здоровыми амбициями.

По словам главы региона, именно молодежь — студенты, волонтеры, молодые специалисты, учёные, предприниматели, представители творческих и рабочих профессий, врачи, педагоги и государственные служащие — формируют облик завтрашнего дня. От их вовлеченности, профессионализма и любви к родной земле зависит, каким будет Нижегородский край в будущем.

Никитин подчеркнул, что как на федеральном, так и на региональном уровнях создаются условия для самореализации молодых людей в различных сферах — от профессионального роста до общественной и культурной деятельности. Особое внимание он уделил новым возможностям, которые открывает стартовавший в этом году по инициативе президента Владимира Путина национальный проект "Молодёжь и дети".

Губернатор также напомнил о действующих программах поддержки: это гранты Росмолодежи, всероссийские конкурсы "Большая перемена", "Твой ход", "Студвесна", акция #МЫВМЕСТЕ, а также региональные инициативы, направленные на развитие компетенций и реализацию творческих идей молодых нижегородцев. Среди ключевых инфраструктурных проектов он назвал создание Федерального технопарка профобразования, строительство ИТ-кампуса "Неймарк", развитие промышленности и городской среды, а также расширение инфраструктуры, ориентированной на молодежь.

Никитин отметил, что сегодня Нижний Новгород и другие города области становятся всё более привлекательными для молодых — не только для гостей, но и для самих жителей. Всё больше молодых людей выбирают регион как место для жизни, построения карьеры, создания семей и реализации собственных проектов.

В завершение губернатор пожелал молодёжи не терять вдохновения и веры в себя: "Будьте смелыми, открывайте новое, проявляйте свои способности и не бойтесь мечтать. Пусть перед вами открываются всё новые горизонты!"

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Теги:
Глеб Никитин Молодежь Праздники
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