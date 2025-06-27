В Госдуме потребовали информировать о задержке авиарейсов через СМС Политика

Авиаперевозчики должны безвозмездно и всеми доступными способами информировать пассажиров о любых изменениях в расписании рейсов. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В разговоре с телеканалом "360" он пояснил, что идея возникла как ответ на многочисленные жалобы от россиян. Люди сталкиваются с необходимостью оплачивать звонки в авиакомпании, а также с тем, что СМС-оповещения о рейсах нередко оказываются платной услугой.

"Я направил обращения в Роспотребнадзор и Министерство транспорта с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и пересмотреть действующие нормы. При необходимости можно внести изменения в Воздушный кодекс", — отметил Нилов.

По его словам, перевозчики не должны взимать плату за предоставление информации, жизненно важной для пассажиров. Люди планируют маршруты с пересадками, назначают встречи, и отмена или задержка рейса может серьезно повлиять на их планы.

"Сложно назвать нормальной практику, при которой звонки и СМС от авиакомпании стоят денег", — добавил депутат.

Инициативу поддержал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Он отметил, что многие российские авиакомпании уже используют СМС-рассылки для оповещения клиентов.

"Когда возникает длительная задержка, пассажирам, как правило, направляют сообщения с рекомендацией не приезжать в аэропорт заранее, так как ожидание может затянуться", — пояснил эксперт.

Однако он подчеркнул, что есть регионы, где проблемы со связью могут помешать доставке уведомлений.

"В крупных городах все работает стабильно, и сообщения доходят без сбоев. Но остается вопрос ответственности: если СМС не пришло, кто виноват — авиакомпания или мобильный оператор? Хотелось бы, чтобы этот аспект также был учтен", — заявил Гусаров.

Он также напомнил, что в правилах перевозки уже закреплены обязательства авиакомпаний перед пассажирами.

"Если задержка превышает два часа, перевозчик обязан предоставить воду. При ожидании более четырех часов — питание, а если задержка длится более шести часов ночью — пассажиру положено размещение в гостинице", — отметил он.

При этом Гусаров уточнил, что в экстренных ситуациях, например, при массовом переносе десятков рейсов, авиакомпании физически не в состоянии обеспечить жильем всех пассажиров. В таких случаях, по его мнению, важно проявлять понимание.