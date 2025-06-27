Мощная магнитная буря накроет Нижний Новгород 2 июля

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Жителей Нижнего Новгорода в ближайшие дни ожидает нестабильная геомагнитная обстановка, сообщает портал my-calend.ru. Специалисты предупреждают о приближении магнитной бури, которая достигнет пика в начале июля.
По прогнозам, 28 и 29 июня пройдут относительно спокойно. Исключением станет период с 15:00 до 18:00 в субботу, когда ожидается слабая буря магнитного поля в 3 балла по 8-балльной шкале.
Ситуация начнет ухудшаться уже 30 июня. В течение понедельника и вторника геомагнитное поле останется возмущённым — прогнозируется устойчивый геошторм в 3 балла.
Наиболее интенсивная фаза ожидается в ночь с 1 на 2 июля. В это время уровень магнитной активности вырастет до 4 баллов. Такая буря продлится до 18:00 вторника. К вечеру 3 июля обстановка начнет стабилизироваться и ослабнет до 2 баллов.
Медики напоминают, что в период магнитных бурь метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, слабость, снижение концентрации и сонливость. Специалисты рекомендуют в это время избегать стрессов, отказаться от алкоголя, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.
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