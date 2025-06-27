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Общество

Нижегородская область получит субсидии на реализацию программ "Регион для молодых" и "Регион добрых дел"

27 июня 2025 10:11  [60] Общество
Нижегородская область получит субсидии на реализацию программ Регион для молодых и Регион добрых дел

Фото: молодежный центр "Высота"

26 июня на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежи) объявили результаты всероссийских конкурсов «Регион для молодых» и «Регион добрых дел», которые входят в национальный проект «Молодёжи и дети», запущенный по поручению президента России Владимира Путина. Нижегородская область вошла в число победителей и получит субсидии.

В этом году в очный этап программы «Регион для молодых» прошло рекордное количество заявок – от 79 регионов России. Победителями стали 43 региона, в числе которых и Нижегородская область. В 2026 году наш регион получит более 169 млн рублей из федерального бюджета. Это субсидия на реализацию программы комплексного развития молодежной политики.

«Благодаря очередной победе в конкурсе мы снова создадим в нашем регионе привлекательные современные и функциональные пространства. Самое ценное в том, что благодаря этой инфраструктуре любой молодой человек в наших муниципалитетах сможет обзавестись базовыми ресурсами для создания и реализации собственных инициатив», – сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Так, в 2026 году в Володарском и Балахнинском муниципальных округах появятся молодёжные центры – «Точка притяжения» и «КреативНО». В рамках реконструкции будет отремонтировано два помещения, каждое площадью более 800 кв.м. 

В рамках программы также планируется организовать в следующем году обучение для участников военно-патриотических клубов, руководителей отрядов «Юнармия», педагогов-организаторов и советников по воспитанию в профессиональных образовательных организациях, команд муниципальных молодёжных центров. Кроме того, предусмотрена организация школы поискового командира, региональной программы «Голос поколения. Преподаватели» и программы «Наставник в деле». Будут поддержаны и мероприятия для молодых предпринимателей, детей-воспитанников «Хулиганодомов», участников «Движения первых», иностранной молодёжи, проживающей на территории Нижегородской области, работающей молодежи и молодых семей.

В свою очередь, победителями конкурса «Регион добрых дел» в целом стали 30 регионов. Нижегородская область побеждает в этом конкурсе уже в седьмой раз. Выигранная субсидия составит более 8,5 млн рублей на создание условий для поддержки и устойчивого развития добровольчества в регионе.

Полученные средства помогут укрепить добровольческую инфраструктуру в девяти муниципалитетах региона – запланированы косметический ремонт, брендирование и закупка материально-технического обеспечения для «Добро.Центров» в Нижнем Новгороде, а также в Сарове, Княгинине, Сергаче, Дивееве, Городце, Дзержинске и городе Бор.

Оператором проектов, которые получат финансирование в Нижегородской области, станет АНО «Волонтерский центр Нижегородской области».

«Очень рады и горды, что наш регион седьмой год подряд становится победителем конкурса «Регион добрых дел». Это признание наших заслуг в сфере развития добровольчества, но и огромная ответственность. Реализация программы позволит еще больше повысить статус и престиж добровольчества в Нижегородской области, уровень информирования жителей о возможностях платформы Добро.рф. В регионе откроется девять новых «Добро.Центров», будут реализованы уникальные образовательные программы для волонтеров и многое другое», – отметила генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

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Теги:
Молодежь Нацпроект
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