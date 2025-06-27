Более 80 нижегородских предпринимателей приняло участие в Дне поставщика по направлению "Медицина" Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Более 80 нижегородских предпринимателей приняло участие в Дне поставщика по направлению «Медицина». Мероприятие организовал областной центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе на регулярной основе проходят мероприятия, направленные на создание кооперационных связей между субъектами МСП и крупным бизнесом.

«Дни поставщика помогают заказчикам сократить время и ресурсы на поиск необходимых товаров и услуг, а производителям – устанавливать новые деловые связи и расширять каналы сбыта. Нижегородские предприятия заинтересованы в таком взаимодействии. В этом году уже состоялось два Дня поставщика, в которых приняли участие более 180 нижегородских предпринимателей. До конца года запланировано проведение еще девяти таких мероприятий», - рассказал Максим Черкасов.

В роли потенциальных заказчиков в мероприятии выступили Ассоциация нижегородских частных медицинских центров, ГП НО «Нижегородская областная фармация», Приволжский исследовательский медицинский университет, городские и областные больницы.

На мероприятии заказчики рассказали о своих потребностях и о том, как принять участие в их программах закупок. Участники встречи смогли лично задать вопросы заказчикам в формате деловых переговоров.

Компании, участвовавшие в Дне поставщика, производят металлическую мебель, медицинскую технику и инструменты, бытовую химию и лечебную косметику, средства реабилитации, спецодежду, матрасы, непромокаемые простыни, текстильные изделия.

Также в рамках Дня поставщика состоялась питч-сессия, на которой производители продемонстрировали потенциальным заказчикам свою продукцию. Товары и услуги представили 11 организаций: ООО «Балтийский лизинг» (лизинг медицинского оборудования), ООО «НПО «Промет» (производство медицинской мебели), ООО «Дирэй» (IT, речевая и текстовая аналитика), ООО «Техноавиа-Волга» (производство спецодежды), ООО «Экопромресурс» (система вентиляции для медицинских помещений), АО «АПЗ им. Пландина» (производство медицинского оборудования), ООО «Риверстар» (IT, SMM, SEO, маркетинг), ООО «Полиэстер» (производство медицинской продукции: тканные изделия, наматрасники), ООО «Алюмика» (создание чистых помещений для различных отраслей), ИП Лапин Петр Гайкович (Uno event grup, организация мероприятий), ИП Хмелев В.В. (услуги продвижения бизнеса).

«Наша компания в первый раз принимала участие в Дне поставщика. Помимо общения с заказчиками, мы также познакомились с коллегами по отрасли, обменялись инструментами продаж, узнали, какой есть спрос. Представители минпрома Нижегородской области подробно рассказали про существующие меры поддержки, которыми мы планируем воспользоваться в будущем», - рассказал руководитель по развитию ООО «Полиэстер» Михаил Назаров.

Следующий День поставщика по направлению «Пассажирские перевозки и логистика» запланирован на 9 июля в 11.00 в технопарке «Анкудиновка» по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д.4. Чтобы стать его участником, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес52» или подать заявку в центре «Мой бизнес».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».