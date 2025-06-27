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Экономика

Нижегородский производитель консервированной продукции присоединился к проекту "Производительность труда"

27 июня 2025 14:00  [62] Экономика
Нижегородский производитель консервированной продукции присоединился к проекту Производительность труда

Фото: ООО "Домашние шедевры"

ООО «Домашние шедевры» из Кстовского муниципального округа стало 286-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК). 

Компания специализируется на переработке и консервировании овощей. 

«Специалисты РЦК будут работать на площадке компании «Домашние шедевры» в течение полугода. За это время они выберут пилотный поток, проанализируют рабочие процессы и определят «узкие» места. Также параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства. Внедрение инструментов федпроекта «Производительность труда» поможет оптимизировать рабочие процессы и улучшить условия труда сотрудников», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. 

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют 25 производителей продуктов питания. 

С 2019-го по 2024 год эта мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Предприниматели Производительность труда
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