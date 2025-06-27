Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на июль

Корпорация МСП опубликовала календарь для предпринимателей на июль 2025 года. Этот месяц насыщен отчётами и платежами.
До 1 июля: ИП обязаны внести страховые взносы на пенсионное страхование за 2024 год в размере 1% от дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Уведомление для Единого налогового платежа (ЕНП) не требуется, но на счёте должно быть достаточно средств.
До 3 июля: Организации и ИП с сотрудниками должны подать уведомление о сумме НДФЛ за работников за период с 23 по 30 июня. Уплата налога производится до 5 июля, если были выплаты в этот период.
До 15 июля: Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения (ОСН) обязаны уплатить НДФЛ за себя за 2024 год. Организации и ИП с сотрудниками должны внести страховые взносы в СФР на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь.
До 21 июля: Импортёры товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны уплатить косвенные налоги и сдать декларацию за июнь.
До 25 июля:
ИП на ОСН подают уведомление для ЕНП о сумме НДФЛ за себя за первое полугодие.
Организации и ИП на упрощённой системе налогообложения (УСН) и едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) направляют уведомление для ЕНП об авансе за полугодие.
Организации и ИП с сотрудниками подают:
1. Расчёт по страховым взносам в налоговую за полугодие (персонифицированные сведения и суммы взносов в уведомлении для ЕНП не указываются).
2. Расчёт 6-НДФЛ за полугодие.
3. Уведомление о суммах НДФЛ за период с 1 по 22 июля.
4. Сведения по страховым взносам на страхование от несчастных случаев в СФР (форма ЕФС-1).
Организации с транспортными средствами, недвижимостью или водными объектами направляют уведомление для ЕНП об авансах по транспортному, земельному и налогу на имущество по кадастровой стоимости.
Организации и ИП, осуществляющие деятельность на основании лицензии, сдают декларацию по водному налогу за второй квартал.
Организации на ОСН, УСН (при годовом доходе свыше 60 миллионов рублей) и ЕСХН сдают декларацию по НДС, если не используют освобождение по пункту 1 статьи 145 Налогового кодекса.
Организации на ОСН представляют декларацию по налогу на прибыль.
Производители подакцизных товаров сдают налоговую декларацию.
Организации и ИП на автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АвтоУСН) уплачивают налог за июнь.
Организации и ИП, не являющиеся плательщиками НДС, но проводившие во втором квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, подают в налоговую отчёт об этих операциях.
Гостиницы и другие объекты размещения в муниципальных образованиях, где введён туристический налог, сдают декларацию за второй квартал.
До 28 июля:
Организации с недвижимостью, транспортными средствами или водными объектами уплачивают аванс по налогу на имущество, земельному, транспортному или водному налогу за второй квартал.
Организации и ИП на УСН и ЕСХН вносят аванс за полугодие.
Организации и ИП на ОСН, УСН и ЕСХН уплачивают НДС за второй квартал, если не используют освобождение по пункту 1 статьи 145 Налогового кодекса.
Организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль.
Организации и ИП, привлекающие сотрудников, вносят страховые взносы в налоговую за июнь и НДФЛ за период с 1 по 22 июля 2025 года.
Производители подакцизных товаров уплачивают акцизы.
Самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за июнь.
ИП на ОСН вносят НДФЛ за себя за первое полугодие.
Гостиницы и другие объекты размещения, где взимается туристический налог, уплачивают его за второй квартал.
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