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Экономика

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на июль

29 июня 2025 10:23  [96] Экономика
Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на июль

Корпорация МСП опубликовала календарь для предпринимателей на июль 2025 года. Этот месяц насыщен отчётами и платежами.

До 1 июля: ИП обязаны внести страховые взносы на пенсионное страхование за 2024 год в размере 1% от дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Уведомление для Единого налогового платежа (ЕНП) не требуется, но на счёте должно быть достаточно средств.

До 3 июля: Организации и ИП с сотрудниками должны подать уведомление о сумме НДФЛ за работников за период с 23 по 30 июня. Уплата налога производится до 5 июля, если были выплаты в этот период.

До 15 июля: Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения (ОСН) обязаны уплатить НДФЛ за себя за 2024 год. Организации и ИП с сотрудниками должны внести страховые взносы в СФР на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь.

До 21 июля: Импортёры товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны уплатить косвенные налоги и сдать декларацию за июнь.

До 25 июля:

ИП на ОСН подают уведомление для ЕНП о сумме НДФЛ за себя за первое полугодие.

Организации и ИП на упрощённой системе налогообложения (УСН) и едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) направляют уведомление для ЕНП об авансе за полугодие.

Организации и ИП с сотрудниками подают:
1. Расчёт по страховым взносам в налоговую за полугодие (персонифицированные сведения и суммы взносов в уведомлении для ЕНП не указываются).
2. Расчёт 6-НДФЛ за полугодие.
3. Уведомление о суммах НДФЛ за период с 1 по 22 июля.
4. Сведения по страховым взносам на страхование от несчастных случаев в СФР (форма ЕФС-1).

Организации с транспортными средствами, недвижимостью или водными объектами направляют уведомление для ЕНП об авансах по транспортному, земельному и налогу на имущество по кадастровой стоимости.

Организации и ИП, осуществляющие деятельность на основании лицензии, сдают декларацию по водному налогу за второй квартал.

Организации на ОСН, УСН (при годовом доходе свыше 60 миллионов рублей) и ЕСХН сдают декларацию по НДС, если не используют освобождение по пункту 1 статьи 145 Налогового кодекса.

Организации на ОСН представляют декларацию по налогу на прибыль.

Производители подакцизных товаров сдают налоговую декларацию.

Организации и ИП на автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АвтоУСН) уплачивают налог за июнь.

Организации и ИП, не являющиеся плательщиками НДС, но проводившие во втором квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, подают в налоговую отчёт об этих операциях.

Гостиницы и другие объекты размещения в муниципальных образованиях, где введён туристический налог, сдают декларацию за второй квартал.

До 28 июля:

Организации с недвижимостью, транспортными средствами или водными объектами уплачивают аванс по налогу на имущество, земельному, транспортному или водному налогу за второй квартал.

Организации и ИП на УСН и ЕСХН вносят аванс за полугодие.

Организации и ИП на ОСН, УСН и ЕСХН уплачивают НДС за второй квартал, если не используют освобождение по пункту 1 статьи 145 Налогового кодекса.

Организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль.

Организации и ИП, привлекающие сотрудников, вносят страховые взносы в налоговую за июнь и НДФЛ за период с 1 по 22 июля 2025 года.

Производители подакцизных товаров уплачивают акцизы.

Самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за июнь.

ИП на ОСН вносят НДФЛ за себя за первое полугодие.

Гостиницы и другие объекты размещения, где взимается туристический налог, уплачивают его за второй квартал.

Нижегородские предприниматели могут узнать о мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф). Центр работает в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Горячая линия центра: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на развитие малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, рост инвестиций, низкоуглеродное развитие и улучшение статистики. Один из его ключевых пунктов — создание условий для лёгкого старта и ведения бизнеса. Поддержка предпринимателей продолжается в рамках нацпроекта.

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Теги:
бизнес Корпорация МСП Предприниматели
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