Нижегородка стала жертвой мошенников при оформлении "горящего тура"

41-летняя жительница Нижнего Новгорода, работающая заведующей производством, стала жертвой мошенников.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина оформила "горящий тур" у непроверенного туроператора. Она перевела 73 640 рублей с личного банковского счёта на неизвестный номер телефона. После этого лжеменеджер перестал выходить на связь, а обещанная путёвка так и не была предоставлена.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Полиция рекомендует гражданам быть бдительными при покупке туристических путёвок и следовать нескольким простым правилам, чтобы не стать жертвой мошенников:
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