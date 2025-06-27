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Происшествия

Нижегородка стала жертвой мошенников при оформлении "горящего тура"

29 июня 2025 11:46  [106] Происшествия
Нижегородка стала жертвой мошенников при оформлении горящего тура

41-летняя жительница Нижнего Новгорода, работающая заведующей производством, стала жертвой мошенников.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина оформила "горящий тур" у непроверенного туроператора. Она перевела 73 640 рублей с личного банковского счёта на неизвестный номер телефона. После этого лжеменеджер перестал выходить на связь, а обещанная путёвка так и не была предоставлена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует гражданам быть бдительными при покупке туристических путёвок и следовать нескольким простым правилам, чтобы не стать жертвой мошенников:

  • Приобретайте билеты только на проверенных сайтах, которые имеют хорошую репутацию и работают на рынке долгое время. 
  • Будьте осторожны с полной предоплатой. Как правило, авторитетные туроператоры не требуют полной предоплаты за тур. Если вам предлагают внести 100% оплату, это может быть признаком нечистоплотности партнёра.
  • Игнорируйте подозрительные рассылки. Сообщения о "выгодных" или "горящих" турах, пришедшие на вашу электронную почту или в мессенджеры, могут быть попыткой мошенничества. Не переходите по ссылкам из таких рассылок и не предоставляйте свои личные данные.
  • Не покупайте туры у частных лиц. Если вам предлагают приобрести тур у частного лица, это также может быть опасно. Лучше обратиться к официальным туроператорам, которые имеют лицензию и несут ответственность за свои услуги.

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Теги:
мошенники Мошенничество Отдых
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