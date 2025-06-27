В нижегородской больнице №13 внедрили эндопротезирование коленных суставов Общество

Фото: ИА "Стационар Пресс"

В нижегородской больнице №13 успешно провели первую операцию по эндопротезированию коленного сустава. Как отмечает главный редактор медицинского информагентства "Стационар Пресс" Алексей Никонов, это важное событие расширяет спектр медицинских услуг, доступных жителям города.

Теперь пациенты с серьёзными повреждениями коленных суставов могут получить квалифицированную помощь в этой больнице. Первый прооперированный пациент — 59-летний мужчина, чья спортивная карьера в боксе оставила след на здоровье.

Операция прошла без осложнений, и пациент уже самостоятельно передвигается на костылях. В больнице также предусмотрена комплексная программа реабилитации для таких пациентов.

Операции по эндопротезированию проводятся бесплатно по полису ОМС. На 2025 год для больницы выделено 20 квот, уточнил Никонов.

Как сообщалось ранее, Борская ЦРБ закупила артроскоп за 7,6 млн рублей для лечения заболеваний суставов.