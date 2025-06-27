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Общество

Нижегородцев предупреждают о пробке на подъездах к Крымскому мосту

29 июня 2025 14:37  [112] Общество
Нижегородцев предупреждают о пробке на подъездах к Крымскому мосту

Фото: Росавтодор

Днём 29 июня на подходах к пунктам досмотра на Крымском мосту со стороны Краснодарского края образовался внушительный затор из автомобилей. В пробке скопилось свыше 500 машин, сообщается в Telegram-канале, информирующем об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.

Пробка начала формироваться в 9 часов утра и к полудню достигла 350 транспортных средств, и сейчас продолжает расти.

"В очереди со стороны Тамани находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — сообщили в информационном центре.

При этом накануне, 28 июня, максимальное количество автомобилей в пробке составило 240 единиц.

В информационном центре рекомендовали водителям компактно размещать багаж и заранее готовиться к проверке перед въездом на Крымский мост. Это позволит ускорить процесс досмотра.

Также отмечается, что со стороны Керчи к мосту в очереди собралось порядка 150 автомобилей.

Напомним, на территорию Крымского полуострова можно попасть двумя способами: автомобильным и железнодорожным транспортом. Аэропорт Симферополя до сих пор закрыт. Прямое паромное сообщение по Чёрному морю также отсутствует.

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Теги:
Отдых пробки Туризм
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