Минтруд приглашает нижегородцев участвовать в конкурсе "Охрана труда в фокусе" Общество

Фото: с сайта fotokonkurs.vcot.info

Министерство труда и социальной защиты РФ запустило Всероссийский конкурс фотографий "Охрана труда в фокусе", который является частью общественно-просветительской кампании "Здоровье. Ответственность. Труд".

Цель конкурса — привлечь внимание сотрудников российских организаций к вопросам охраны труда, продемонстрировать важность культуры безопасности на рабочих местах и показать, как различные отрасли экономики обеспечивают безопасные условия труда.

Заявки на участие принимаются до 2 июля 2025 года. С 14 июля по 4 августа пройдёт открытое голосование за самые интересные фотографии. Победителем станет автор фото с наибольшим количеством народных голосов. Лучшие работы будут представлены на Всероссийской неделе охраны труда, которая состоится с 15 по 18 сентября 2025 года.

Для участия в конкурсе и получения подробной информации перейдите на сайт: fotokonkurs.vcot.info. На сайте также опубликован ТОП-50 лучших работ 2024 года.

Проведение таких мероприятий соответствует задачам национального проекта "Кадры", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Проект направлен на подготовку квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, через сотрудничество образовательных учреждений, компаний и государственных органов.