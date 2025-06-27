Стали известны соперники ФК "Пари НН" на Кубке России Спорт

Фото: официальный сайт Российской Премьер-Лиги

29 июня прошла жеребьевка группового этапа Пути РПЛ в FONBET Кубке России сезона 2025/26. Как сообщил Sport24, 16 команд РПЛ были разбиты на четыре группы по четыре участника.

Для распределения используются четыре корзины, которые были сформированы согласно турнирной таблице сезона 2024/25. В первую корзину вошли команды, которые расположились с 1 по 4 место в РПЛ прошлого сезона, во вторую – 5-8, в третью – 9-12. В четвёртой корзине оказались участники стыковых матчей и команды, перешедшие в РПЛ из Первой лиги.

По результатам жеребьёвки Группа A включает: "Зенит" (Санкт-Петербург), "Рубин" (Казань), "Ахмат" (Грозный), "Торпедо" (Москва).

Группа B состоит из: "Краснодара" (Краснодар), "Динамо" (Москва), "Крыльев Советов" (Самара), "Сочи"(Сочи).

Группа C представлена футбольными клубами: "Спартак" (Москва), "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Динамо" (Махачкала), "Пари НН" (Нижний Новгород).

Группа D включает: ЦСКА (Москва), "Локомотив" (Москва), "Акрон" (Тольятти), "Балтика" (Калининград).

В плей-офф встретятся друг с другом сильнейшие команды из групп A и B, а два лучших клуба из группы C сыграют с командами из группы D.

Руководство некоторых клубов осталось недовольно результатами проведённой жеребьёвки, поскольку она не транслировалась в прямом эфире, а представителей на процедуру не пригласили, и потому не было никакой возможности контроля.

Матчи первого тура группового этапа Пути РПЛ пройдут с 29 по 31 июля.