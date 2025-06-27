Сильные дожди сохранятся в Нижегородской области до конца дня

Сильные дожди, а местами ливни ожидаются в Нижегородской области в течение всего дня 30 июня. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.
Непогода пришла в регион накануне вечером. Также дождь шел в ночные часы.
Водителей просят быть аккуратнее за рулем из-за плохой видимости на дорогах и скольжины. Кроме того, рекомендуется снизить скорость движения.
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