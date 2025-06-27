Упавшее дерево перегородило проезд на Звездинке в Нижнем Новгороде

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Сломавшееся дерево рухнуло возле дома №24 на улице Звездинка в Нижнем Новгороде. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
Судя по фотографиям, проезжая часть в сторону площади Горького перекрыта. Автомобилистам следует искать пути объезда.
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