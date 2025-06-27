Упавшее дерево перегородило проезд на Звездинке в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Сломавшееся дерево рухнуло возле дома №24 на улице Звездинка в Нижнем Новгороде. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Судя по фотографиям, проезжая часть в сторону площади Горького перекрыта. Автомобилистам следует искать пути объезда.