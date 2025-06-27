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Политика

День молодежи в Нижнем Новгороде: проектное мышление и новые возможности для молодых нижегородцев

28 июня 2025 19:35  [58] Политика
День молодежи в Нижнем Новгороде: проектное мышление и новые возможности для молодых нижегородцев

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной прошел День молодежи. Специальную развлекательную программу представил шатер «Единой России».

Работу площадки открыли мастер-классы «Искусство публичных выступлений» и «Проектное мышление». Тренинги организовали активисты регионального отделения Молодой Гвардии в рамках федерального проекта «ПолитЗавод».

Также для школьников и студентов ветеран СВО Роман Зыков провел учебно-тренировочные занятия на симуляторе полёта FPV-дрона. Мужчина отправился добровольцем в зону проведения спецоперации, служил в бригаде ГРОМ «Каскад». Выполнял боевые задачи на Херсонском и Запорожском направлениях. За воинскую доблесть имеет региональную награду «Медаль Ордена за заслуги перед Херсонской областью». 

«Управление дронами развивает инженерные навыки и стимулирует инновационное мышление, необходимые как для оборонной сферы, так и для гражданского сектора экономики. Наши молодые таланты становятся стратегическим ресурсом страны. Проекты вроде «ПолитЗавод» и курсы публичных выступлений формируют новое поколение политиков и лидеров, способных отстаивать национальные интересы, создавать эффективные законы и формировать сильное общество. Патриотизм — это готовность служить стране ежедневно: на заводе, в лаборатории, в парламенте или в бою. Только сильные идеи, грамотные решения и уверенность в лидерстве способны сделать Россию успешной страной и лидером мирового масштаба»,  - сказал ветеран СВО, руководитель Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области Роман Зыков.

Большой интерес у гостей Шатра вызвала лего-сессия «Возможности молодёжи в партии. Партийные проекты». Ребята выстраивали индивидуальную траекторию, анализировали собственные навыки и компетенции. Работали в группах: строили модели партийных проектов по ассоциациям. Презентовали проекты другим участникам лего-сессии.

Завершило череду праздничных мероприятий и активностей награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса музеев «Знать, чтобы помнить», организованного в рамках проекта «Историческая память» партией «Единая Россия». В конкурсе приняли участие более 100 образовательных организаций. 

Лучшим городским школьным музеем была признана экспозиция «О Родине. О Мужестве. О Славе» гимназии №38. В номинации «Лучший сельский музей» победила средняя школа села Какино (МАОУ Гагинская СШ).

«Ребята из Уреня, Сарова, Красных Баков и многих других уголков Нижегородской области поделились историями о своих прадедах. Память о подвигах наших предков, связь поколений – это то, что объединяет всю нашу великую страну и, конечно, родную Нижегородскую землю. Именно поэтому конкурс школьных музеев «Знать, чтобы помнить» очень важен. И я искренне рад, что со школьной скамьи у ребят есть возможность не просто узнать об истории своей страны, но и прикоснуться к прошлому. Это замечательно, что вместо гаджетов в руках, современные школьники принимают участие в создании и бережном отношении к музеям, посвящённым событиям Великой Отечественной войны и Специальной военной операции», - отметил депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Вадим Булавинов.

Завершил День Молодежи в Шатре «Единой России» увлекательный квиз. 

«Этот день был просто фантастическим. Очень понравилась организация, лекции, тренинги и квизы. Время пролетело мгновенно. Однозначно лучшая локация! А танец с медведем «Единой России» вообще стал главным событием моего дня. Мы фотографировались и танцевали до упаду», -восхитилась десятиклассница Варвара Гуляева.

«День молодежи в Нижнем Новгороде прошёл ярко и насыщенно — для гостей и участников было много полезного и интересного.

Локация, организованная региональным отделением партии «Единая Россия», стала настоящим центром притяжения: мастер-классы по публичным выступлениям и проектному мышлению действительно вызвали интерес у молодежи. Энергия, идеи, новые знания, драйв — всё это создало отличную атмосферу праздника» — отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода, член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Чинцов.

 В течение праздника площадку посетило более трех тысяч человек.

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Теги:
Единая Россия Молодежь Праздники
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