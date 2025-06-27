ДТП с погибшими пешеходами на Бекетова закончилось уголовным делом

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Уголовное дело завели по факту смертельного ДТП на улице Бекетова в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Авария произошла в Советском районе около 21:50 29 июня. 69-летний водитель "ЗАЗ Шанс" при повороте налево не пропустил "Хонду", в результате чего произошло столкновение. "Хонду" от удара отбросило на остановку, где находились пешеходы.
Погибли 25-летняя девушка и еще одна женщина — ее личность устанавливается. В больницы на скорой доставлены 24-летний водитель "Хонды", 28-летний пешеход и 6-летняя девочка, которая также находилась на тротуаре. Пострадавшие госпитализированы, они в стабильно тяжелом состоянии.
Ранее были опубликованы фото с места ДТП и видео самой аварии.
Напомним, что случившееся находится на контроле прокуратуры.
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