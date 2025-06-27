16,7 км теплосетей заменят при подготовке к отопительному сезону на Автозаводе и Ленинском районе Общество

Фото: "Эн+ Тепло Волга"

Компания «Теплосети» (входит в «Эн+ Тепло Волга») приступила к замене трех участков магистральных и квартальных теплотрасс. Работы идут в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода на ул. Матросская, ул. 6-й микрорайон и пр. Ленина. Еще на шести участках теплотрасс, в том числе на ул. Толбухина, Красных Партизан, Обнорского и др., производится реконструкция теплотрасс с перекладкой тепловых сетей. В соответствии с ремонтной и инвестиционной программами компании общий объем перекладки сетей в 2025 году составит 16,7 км. Старые сети заменяют современными энергосберегающими материалами, не подверженными коррозии и имеющими срок службы до 50 лет.



В ежедневном режиме работают 12 ремонтных бригад, обеспеченных спецавтомобилями со сварочными бензогенераторами и мотопомпами, сообщил технический директор ООО «Теплосети» Александр Прокофьев. Он отмечает: «Для эксплуатации и обслуживания тепловых сетей имеются все необходимые материально-технические и кадровые ресурсы: круглосуточная аварийно-диспетчерская служба с системой мониторинга теплоснабжения и горячего водоснабжения двух районов города, спецавтотехника, неснижаемый аварийный запас материалов на общую сумму почти 13 млн рублей».





Кроме того, на ул. Садовой начаты работы по замене тепловой изоляции на эстакадных участках тепломагистралей. Всего в Автозаводском и Ленинском районах до начала отопительного сезона обновят 3,3 км изоляции на трубопроводах диаметрами от 200 до 700 мм.



На данный момент текущий ремонт и гидравлические испытания завершены на 36% магистральных участках и на 28% квартальных участках сетей отопления. Всего «Теплосети» выполнят гидравлические испытания 186 км участков магистральных и 280 км квартальных теплотрасс. В ходе подготовки к отопительному сезону проходит текущий ремонт оборудования и зданий тепловых насосных станций, центральных теплопунктов, инженерных блоков. В частности, предстоит заменить более 150 единиц шаровой и дисковой запорной арматуры на теплотрассах, в тепловых насосных станциях и центральных теплопунктах.



В обслуживании предприятия ООО «Теплосети» находятся 466 км сетей отопления, 13 центральных теплопунктов, 29 тепловых насосных станций и 3 инженерных блока. Предприятие обеспечивает теплоснабжением и горячей водой более 400 тысяч нижегородцев и более 300 объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, больницы и др.