"Т Плюс" реконструирует тепловые сети Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала «Т Плюс» к новому отопительному сезону реконструируют распределительные теплотрассы в Западном микрорайоне и на бульваре Космонавтов общей протяжённостью 1,2 км (в двухтрубном исчислении). Также сотрудники подрядной организации приступили к замене сетей отопления и горячего водоснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» на Окской набережной.

«Перекладки проводятся без отключения горячей воды – она подаётся в дома по временным схемам. Для замены мы используем предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля, она позволяет максимально оперативно выявить и устранить возможные повреждения. Замена выработавших ресурс трубопроводов повысит надёжность и качество теплоснабжения жителей города», – пояснил технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Алексей Семянов.

В общей сложности «Т Плюс» планирует в этом году заменить в Дзержинске 8,7 км тепловых сетей.