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Общество

Названа причина перебоев с мобильным интернетом в Нижегородской области

30 июня 2025 13:34  [217] Общество
Названа причина перебоев с мобильным интернетом в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксированы перебои в работе мобильной связи и интернета. Как объяснили в облправительстве, ограничения связаны с усилением мер безопасности.

Снижение качества сигнала происходит в рамках защиты от возможных атак беспилотных летательных аппаратов. По словам представителей властей, уровень сигнала сотовых вышек периодически снижается, чтобы затруднить навигацию вражеским БПЛА.

Такие меры принимаются для обеспечения безопасности граждан и минимизации рисков, связанных с использованием дронов противником.

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Теги:
беспилотники мобильная связь Правительство Нижегородской области
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