Названа причина перебоев с мобильным интернетом в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области зафиксированы перебои в работе мобильной связи и интернета. Как объяснили в облправительстве, ограничения связаны с усилением мер безопасности.

Снижение качества сигнала происходит в рамках защиты от возможных атак беспилотных летательных аппаратов. По словам представителей властей, уровень сигнала сотовых вышек периодически снижается, чтобы затруднить навигацию вражеским БПЛА.

Такие меры принимаются для обеспечения безопасности граждан и минимизации рисков, связанных с использованием дронов противником.