Люлин предложил законодателям Магаданской области обратить внимание на нижегородские речные перевозки Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

30 июня председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл рабочую встречу с председателем Магаданской областной Думы Сергеем Абрамовым. Стороны обменялись мнениями по итогам прошедшего Форума Регионов Россия - Беларусь, презентовали свой опыт в сфере законодательства и обсудили возможные направления сотрудничества между Нижегородской и Магаданской областями.

Так Сергей Абрамов рассказал, что основными направлениями, развития Магаданской области является недропользование, золотодобыча, производство энергоресурсов и переработка морепродуктов. Вместе с этим, по словам председателя Магаданской областной думы сейчас регион начинает активно развивать внутренний выездной туризм, связанный с дикой природой, охотой, рыбалкой, пешими походами.

Учитывая большую площадь и труднодоступность территорий регион в перспективе планирует налаживать речное и речное-морское сообщение и потому заинтересован в изучении нижегородского опыта. Евгений Люлин рассказал о практике нижегородского судостроения и развития наших речных перевозок. В настоящее время по рекам области нижегородские суда курсируют по 41 маршрут и охватывают 10 регионов России. Самыми популярными направлениями являются Городец, Бор, Казань, Ярославль и Муром. За пять лет численность пассажиропотока выросла с 4 до 125 тысяч человек. Это результат слаженной работы региона, федерального центра и бизнеса. Особой популярностью пользуются экскурсионные рейсы до Ярославля и Казани с остановками в исторических городах. Внутри региона лидерами являются маршруты до Бора и Городца, обслужившие более 55 тысяч человек.

Сегодня скоростной флот региона включает 5 судов «Валдай», 2 «Метеора», 2 судна на воздушной подушке и 14 причальных сооружений. В 2026 году планируется пополнить флот еще одним «Метеором» и двумя электросудами.

«В этом году пассажирскими водными перевозками охвачены уже 12 регионов, в том числе планируется организовать новые межрегиональные маршруты до Перми, Тольятти и Самары. Также планируем усилить поддержку операторов через федеральные и региональные программы. Мы готовы делиться своими наработками с коллегами из других субъектов, поскольку развитие туристического направление - это гарантированный рост для каждого региона. А совместная работа законодателей позволит создать комфортные условия для их развития», – рассказал спикер ЗСНО Евгений Люлин по итогам встречи.