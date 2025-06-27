Евгений Люлин: "Три слова в законе — и бабушке не придется ехать 50 км за наличными" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Нижегородские поправки от депутатов регионального парламента в Налоговый кодекс РФ рассматриваются в Государственной Думе. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

«Всего три слова в федеральном законе, а тысячи людей по всей стране вздохнут с облегчением. В ближайшее время Государственная Дума рассмотрит законопроект, предложенный Законодательным собранием Нижегородской области. Он позволит бабушке в деревне не ехать 50 километров до районного центра, чтобы снять пару тысяч в банкомате, а получить деньги на кассе магазина у местного предпринимателя», – отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Индивидуальные предприниматели в сельской местности, как правило, работают по патентной системе налогообложения. Ранее они не имели возможности оказывать финансовые услуги (снятие наличных и пополнение счета), однако Госдума в 2024 году дала им такое право. С одним условием. Торговая точка должна находиться в сельском населенном пункте», – подчеркнул спикер регионального парламента.

«На бумаге вышло хорошо, но на практике сельские поселения во многих субъектах РФ не имеют статуса муниципальных образований. Например, в Нижегородской области они включены в состав муниципальных и городских округов, на которые действие закона не распространяется. Значит, бабушке снова ехать к банкомату», – добавил Евгений Люлин.

«Чтобы исправить эту недоработку, Законодательное собрание Нижегородской области подготовило и внесло в Государственную Думу поправки в Налоговый кодекс – добавили к сельским поселениям «муниципальные и городские округа». В настоящее время законопроект рассматривает профильный комитет, после чего поправка будет вынесена на рассмотрение депутатов Государственной Думы», – сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области.