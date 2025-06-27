Голого мужчину арестовали на трое суток за прогулку по Богородску Происшествия

Жителя Богородска Нижегородской области приговорили к аресту за публичное нарушение порядка и неподчинение полиции.

По данным городского суда, инцидент произошёл 18 мая 2025 года. Мужчина в обнажённом виде разгуливал по железнодорожным путям рядом с садоводческим товариществом "Берёзка", приставая к прохожим и прося снимать его на видео. Всё происходящее он также фиксировал на камеру своего телефона.

Полицейские оперативно составили на него протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Однако при прохождении обязательного медосмотра мужчина внезапно исчез.

Спустя месяц, 23 июня, сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарушителя возле его дома. Попытка препроводить его в отдел МВД снова столкнулась с сопротивлением — он попытался убежать. В результате на него оформили второй протокол — по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законным требованиям полиции.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что просто любит загорать нагишом, не считает это предосудительным, а одежду якобы "кто-то спрятал". Также он настаивал, что от полицейских не убегал.

Несмотря на эти объяснения, суд признал его виновным. За мелкое хулиганство назначено трое суток административного ареста, а за отказ подчиниться полицейским — штраф в размере 2 тысяч рублей. Оба решения были приняты 24 июня.