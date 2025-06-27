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Общество

Нижегородцы могут бесплатно пройти обследование на наличие когнитивных нарушений

01 июля 2025 08:00  [2] Общество
Нижегородцы могут бесплатно пройти обследование на наличие когнитивных нарушений

Фото: пресс-служба соцпроекта "Деменция.net"

В Нижнем Новгороде начал работу центр профилактики когнитивных расстройств. Его открытие состоялось 23 июня на базе городской поликлиники № 30 в Советском районе.

Центр стал результатом совместной работы социального проекта "Деменция.net" и Всероссийского движения "Волонтёры-медики". В церемонии открытия приняли участие представители регионального здравоохранения, среди которых — главврач поликлиники Любовь Трефилова, руководитель нижегородского отделения ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина и Соломон Апоян, возглавляющий областной центр по борьбе со СПИДом и инфекциями.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве, проведена лекция о профилактике деменции и организован мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Как сообщила операционный директор проекта "Деменция.net" Наталья Русакова, новый центр станет важным инструментом ранней диагностики и профилактики когнитивных нарушений у пожилых. Волонтёры центра будут помогать проходить первичное тестирование, давать рекомендации, направлять в медучреждения, а также проводить занятия по развитию памяти и физической активности в рамках программы "Школа активного долголетия".

По её словам, почти миллион жителей Нижнего Новгорода и области старше 55 лет — и именно они входят в группу риска по развитию деменции. Центр поможет обеспечить регулярный контроль за состоянием когнитивного здоровья, адаптируя федеральные инициативы под особенности региона.

Врио регионального координатора "Волонтёров-медиков" Лидия Евграшкина подчеркнула, что проект будет полезен не только городским жителям, но и пожилым людям из районов области. По её словам, поликлиника № 30 стала надёжной площадкой для реализации масштабной и значимой инициативы.

Центр в Нижнем Новгороде стал 21-м по счёту, открытым в рамках проекта "Деменция.net", и одним из пяти, запланированных к запуску в 2025 году. В тот же день, 23 июня, аналогичный центр открылся в Республике Марий Эл.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье психология
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