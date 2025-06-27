Опубликованы фото празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: молодёжный центр "Высота"

Фестиваль "День молодёжи" (0+) в 2025 году прошёл в четырёх ключевых городах Нижегородской области — Нижнем Новгороде, Выксе, Павлове и Семёнове. В общей сложности мероприятия объединили свыше 66 тысяч человек. Праздничные события стали частью нацпроекта "Молодёжь и дети".

В Нижнем Новгороде гостей принимали более 20 тематических площадок. В Академии "Маяк" имени Сахарова состоялась встреча около 200 молодых участников с замминистра науки и высшего образования Ольгой Петровой. Также прошли мастер-классы от студенческих отрядов, стратегическая сессия от команды "Твой ход", и образовательная программа от Росатома.

Особой популярностью пользовался маркет молодых предпринимателей, на котором суммарный объём продаж превысил 1,1 млн рублей. Гости также участвовали в грантовой игротеке, пробовали себя в управлении дронами, посещали экспозицию поискового движения России, посвящённую артефактам времён Великой Отечественной войны. Финальной точкой программы стал концерт певца Amirchik.

В рамках мероприятий Центра патриотического воспитания "Авангард", проходивших в разных округах, участие приняли 248 бойцов СВО.

Министр молодёжной политики региона Светлана Ануфриева отметила, что праздник стал пространством для развития, реализации идей и старта новых молодёжных инициатив:

"Фестиваль объединил тех, кто стремится к развитию, кто поднимает планку собственных возможностей. Это была не просто развлекательная программа, а целый комплекс событий, где образовательные, патриотические и культурные форматы способствуют формированию личности. Все города реализовали свои уникальные программы, но всех объединил общий посыл: "Знай, люби, гордись, приумножай"".

В Семёнове "День молодёжи" совпал с фестивалем "Золотая хохлома" (0+). Там прошли выставки, мастер-классы, вечернее выступление певицы Пелагеи и конкурс "Росмолодёжь.Гранты". Из 114 заявок до финала дошли 75, поддержку получили 12 проектов. Общая сумма грантов составила более 5,2 млн рублей.

В Выксе программу составили квизы, арт-медитации, спортивные активности, включая сапсёрфинг и фиджитал-баскетбол. Также молодёжь встретилась с ветеранами и посмотрела постановку "Слово о полку Игореве".

В Павлове упор сделали на спорт: уличный баскетбол, сапсёрфинг, показательные выступления фигуристов, мероприятия в ФОКе "Звезда", волонтёрские акции и творческие мастерские составили насыщенную программу.

Празднование прошло и в других частях области — в 30 округах. Молодёжь встречалась с главами муниципалитетов, участвовала в фестивалях, турнирах и конкурсах. Например, в Навашине провели фестиваль молодёжного спорта "На спортивной волне", в Краснооктябрьском округе — лазертаг, а в Сосновском — соревнования по мотокроссу. Во всех районах также прошли поздравления выпускников школ.