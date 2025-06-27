Автобус загорелся на ходу в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Автобус А-61 загорелся на пересечении улиц Ванеева и Генкиной в Нижнем Новгороде днем 30 июня.

В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что транспортное средство вспыхнуло на ходу. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, что в конце мая примерно на том же месте на автобус и машину рухнуло дерево.