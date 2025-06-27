Автобус загорелся на ходу в Нижнем Новгороде

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Автобус А-61 загорелся на пересечении улиц Ванеева и Генкиной в Нижнем Новгороде днем 30 июня.
В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что транспортное средство вспыхнуло на ходу. Причина случившегося устанавливается.
Напомним, что в конце мая примерно на том же месте на автобус и машину рухнуло дерево.
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