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"Золотая хохлома" собрала более 40 тысяч человек в 2025 году

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Золотая хохлома

Фото: минтуризма Нижегородской области

Более 40 тысяч жителей Нижегородской области и гостей региона стали участниками XXI Международного фестиваля народных художественных промыслов "Золотая хохлома" (0+). Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, мероприятие проходило в минувшие выходные на нескольких площадках Семёнова, включая производственные цеха фабрики "Хохломская роспись".

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в этом году фестиваль прошёл с беспрецедентным размахом — Семёнов принял рекордные 41 тысячу человек. К празднику присоединились 52 предприятия народных промыслов из разных уголков России, а также 10 белорусских организаций. Мастера представили лучшие образцы декоративно-прикладного искусства, а гости смогли не только приобрести изделия, но и вдохновиться на собственное творчество.

Глава региона подчеркнул, что фестиваль стал ещё одним подтверждением глубокой любви россиян к народному искусству и культурному наследию, которое объединяет народы. Особую благодарность он выразил белорусским коллегам, чьё участие символизирует крепкие связи между странами.

Церемония открытия прошла с участием депутата Госдумы Артёма Кавинова, министра туризма и промыслов области Сергея Яковлева и главы Семёновского округа Александра Пескова. В торжественной обстановке были вручены награды представителям отрасли, внесшим вклад в развитие народных художественных промыслов.

Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев отметил, что в этом году удалось органично соединить традиции и современный подход, продемонстрировав, что народные промыслы остаются живым и развивающимся явлением. Он подчеркнул, что цеха фабрики "Хохломская роспись" второй год подряд становятся важной точкой притяжения — посетители могли увидеть весь процесс создания изделий и познакомиться с работами молодых дизайнеров, работающих в этностиле.

На главной сцене фестиваля, оформленной в виде кокошника, выступили различные творческие коллективы. На городском стадионе параллельно проходили спортивные соревнования, посвящённые традиционным русским видам спорта. По словам министра, всё это стало возможным благодаря поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство".

На территории фабрики и центральной площади Семёнова появились три арт-объекта, созданные дизайнером Сабиной Гаджиевой и декоратором Александрой Котовой. В их основу легли расписанные в хохломской стилистике детские стулья — "Музыкальные стулья", "Окно в родные края" и "Русло. Река вдохновения".

Также на фабрике состоялся междисциплинарный перформанс "Легенда о хохломе", в котором участвовала художница и актриса Серафима Красникова.

На протяжении двух фестивальных дней перед публикой выступали певица Пелагея, фолк-группа "Отава-Ё", ансамбль "Любава", коллектив "Казачий хутор", а также исполнители и творческие объединения из разных регионов страны.

Как сообщили в министерстве, символом XXI фестиваля стали часы — образ, олицетворяющий уникальность и актуальность хохломской росписи, которая продолжает развиваться в наше время. Особый интерес у гостей вызвала авторская роспись "кудрина", использованная в оформлении каждой детали символа. Хохломские птицы, изображённые на часах, символизируют распространение красоты народного искусства за пределы родного региона, а купол, венчающий конструкцию, отсылает к старообрядческим традициям, с которых начиналась история промысла.
Артём Кавинов отметил, что масштаб фестиваля впечатляет — сотни мастеров из России и Беларуси порадовали зрителей яркими шоу, музыкой, ремесленными мастер-классами и народными забавами. Он подчеркнул, что каждый представленный экспонат уникален, а символ в виде хохломских часов стал ярким украшением. По его словам, трудно поверить, что фестиваль начинался как небольшой региональный праздник, а сегодня представляет собой международную платформу культуры и традиций.

Фестиваль традиционно приурочен ко Дню народных художественных промыслов России, учреждённому указом президента РФ в 2022 году. В Нижегородской области этот праздник отмечается с 2013 года.

В 2025 году "Золотая хохлома" вошла в программу Форума креативных территорий, который стал частью XII Форума регионов России и Республики Беларусь. Также события фестиваля включали мероприятия, посвящённые Дню молодёжи – 2025, прошедшему под девизом "Знай, люби, гордись, приумножай".

Национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный Президентом России Владимиром Путиным, стал преемником предыдущего нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его задачи — развитие инфраструктуры, создание современного оборудования, подготовка кадров, продвижение внутреннего туризма и обеспечение высокого уровня сервиса и безопасности. В структуру нацпроекта входят пять федеральных направлений: создание туристической инфраструктуры и точек притяжения, программа "5 морей и озеро Байкал", производство отечественной продукции для индустрии, повышение туристической привлекательности России и развитие кадрового потенциала.

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Теги:
НХП Семенов Туризм
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