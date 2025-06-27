Нижегородский филиал "Т Плюс" получил награду федерального конкурса "Мой добрый бизнес" Экономика

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Нижегородский филиал «Т Плюс» вошёл в число победителей Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Вручение наград конкурса состоялось на прошедшем в Москве форуме «Больше чем бизнес 2025».

Энергетики «Т Плюс» заняли второе место в номинации «Добрый малый» (лучшие социальные практики, проекты, инициативы, направленные на помощь уязвимым группам населения или повышение качества жизни в малых городах и населённых пунктах). В рамках благотворительных и инфраструктурных программ «Т Плюс», начиная с 2018 года, установила в Дзержинске и Кстовском районе 11 детских и пять спортивных площадок для подростков, а также людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Энергетика – социально ориентированный бизнес, и мы стремимся вносить свой вклад в развитие городов, где работают электростанции и тепловые сети «Т Плюс». В первую очередь наши усилия направлены на создание комфортной среды и возможностей физического развития для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку именно они особенно нуждаются в поддержке», – рассказала директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

Организатором Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» выступает Министерство экономического развития России в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники финального этапа оценки социальных практик прошли отбор на региональном и межрегиональном этапах конкурса.