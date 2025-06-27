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Экономика

287 нижегородских компаний присоединились к федпроекту "Производительность труда"

30 июня 2025 18:02  [63] Экономика
287 нижегородских компаний присоединились к проекту Производительность труда

Фото: компания-участник федпроекта "Производительность труда"

ОО «Фрешмаркет» из Нижнего Новгорода стало 287-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания специализируется на производстве консервированной продукции, в частности солений и квашений.

«Компания «Фрешмаркет» стала пятым производителем консервированной продукции, который присоединился к федпроекту «Производительность труда» в Нижегородской области. Специалисты РЦК будут работать на площадке предприятия в течение полугода. Эксперты совместно с сотрудниками предприятия проведут аудит, выберут пилотный поток и выявят «узкие» места. Нововведения позволят увеличить выработку на пилотном потоке и ускорить работу производства без дополнительных финансовых вложений», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют 25 производителей продуктов питания. В среднем выработка на производственных площадках этих предприятий увеличивается  на 18 процентов.

С 2019-го по 2024 год эта мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять бережливые технологии на производстве будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). 

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
бизнес Нацпроект
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