Всероссийская акция "Веди родителей в музей" продлена до 15 августа Культура и отдых

В Нижегородской области, как и в других регионах страны, до 15 августа продлена всероссийская акция «Веди родителей в музей» (0+), которая действует для владельцев «Пушкинской карты». В акции принимают участие 26 учреждений культуры региона. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По условиям акции, при покупке билета по «Пушкинской карте» посетитель получает скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. Впервые акция была запущена в новогодние праздники, а во второй раз прошла в период весенних каникул. За это время она получила широкий отклик: было приобретено более 13 тысяч билетов.

В Нижнем Новгороде участие в акции принимают литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова, Нижегородский театр комедии, Русский музей фотографии, филиал Нижегородского музея-заповедника «Технический музей», Нижегородский государственный художественный музей. Кроме того, в акции принимает участие кинотеатр «Орленок». В этих учреждениях скидка будет действовать на посещение экспозиции музеев, экскурсий, мастер-классов, спектаклей, просмотр кинофильмов. В Техническом музее участники акции могут посетить экскурсию «Искусство запечатленного звука». Подробности можно узнать в учреждениях культуры.

Кроме того, в акции принимают участие учреждения культуры в области: литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», Семеновский историко-художественный музей, Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Мемориальный музей В.П. Чкалова, краеведческие музеи в Большом Мурашкине, Ваче, Воскресенском, Воротынце, Сосновском, Тоншаеве, городе Бор, в Вознесенском, Кстове и Большом Болдине. Участники акции могут посетить экспозиции музеев с экскурсией.

Полный список учреждений, принимающих участие в акции «Веди родителей в музей», опубликован на сайте министерства культуры Нижегородской области.

Напомним, что акция «Веди родителей в музей» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства культуры России уже в третий раз.

С этого года программа «Пушкинская карта» продолжает работу в рамках нацпроекта «Семья». Карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Виртуальную карту можно оформить в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты – 5000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Список мероприятий есть на сайте Культура.РФ, который каждый день обновляется.

Национальный проект «Семья» направлен на укрепление традиционных ценностей, поддержку института семьи и развитие комфортной среды по всей стране. Он включает в себя программы по повышению доступности качественного досуга, сохранению культурного наследия и развитию креативных инициатив.