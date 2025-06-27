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Экономика

В Нижегородской области реализовано 50 проектов "Комплексного развития сельских территорий"

30 июня 2025 18:12  [67] Экономика

50 проектов по благоустройству в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) реализовали в Нижегородской области с начала года. Всего в 2025 году запланировано осуществить 145 таких проектов в 39 муниципальных округах. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

«На проекты благоустройства по программе КРСТ планируется направить 265 млн рублей, из них около 153 млн рублей – субсидии из федерального и областного бюджетов. Мы видим значительный прогресс в развитии сельских территорий нашего региона. Программа комплексного развития открывает новые возможности для создания комфортной среды для проживания и работы на селе. Это не просто благоустройство — это инвестиция в будущее наших территорий, в качество жизни сельских жителей. Реализация проектов благоустройства способствует не только улучшению инфраструктуры, но и привлечению молодых специалистов в агропромышленный комплекс», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

В региональном Минсельхозе отметили, что в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» была благоустроена зона отдыха в селе Рогожка в Сеченовском округе, новые детские площадки появились в селе Бараново Сосновского округа, в поселке станции Осинки г.о. Семеновский, селе Верякуши, Ивановское, Конново, Онучино и Сатис Дивеевского округа, в деревне Меляево г.о.г. Кулебаки, в рабочем поселке Вахтан г.о.г. Шахунья.

Ремонт систем уличного освещения выполнили в селе Пахутино, деревнях Чердаки, Горный ключ и Большие Зеленые Луга Тонкинского округа, на двух участках поселка Дальнее Константиново, в деревне Ступино, Колганово, Яблоново г.о.г. Чкаловск, в поселке Мулино Володарского округа, в деревне Ушаково и Шумилово Богородского округа.

Тротуары обустроили в районном центре Сеченове, селе Нарышкино Вознесенского округа, рабочем поселке Досчатое г.о.г. Выкса, в поселке Юганец Володарского округа.

Ремонт дорог выполнен на участках улично-дорожной сети в селе Алешково Богородского округа, в селе Линда и деревне Яблонное г. Бор, в селе Лубянцы и Холязино Большемурашкинского округа, селе Вязовка и деревне Подлесово Кстовского округа, в деревне Жуково г.о.г. Чкаловск, в селе Б. Печерки Шатковского округа, деревне Комарово, Ясенцы и селе Грудцино Павловского округа, в деревне Асташиха, Калиниха и селе Богородское Воскресенского округа, в рабочем поселке Пильна и селе Медяна Пильнинского округа.

«На все направления государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году будет направлено более 1,7 млрд рублей, из них почти 1,4 млрд рублей - из федерального бюджета, около 400 млн рублей — из областного», - добавил Николай Денисов.

Напомним, что программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется по нескольким направлениям: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Благоустройство сельских территорий», «Современный облик сельских территорий» и «Развитие транспортной инфраструктуры».

Фото: минсельхоз Нижегородской области

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