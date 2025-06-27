Минпромторг РФ поддержал инициативу нижегородцев по отсрочке маркировки товаров Экономика

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Минпромторг России разработал проект постановления, который предусматривает продление срока реализации немаркированных остатков лёгкой промышленности до конца 2025 года. А маркировку таких остатков предлагается завершить к 1 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Нижегородской области.

С начала 2025 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий получил 12 обращений, касающихся этой темы.

По словам Солодкого, весной под руководством замгубернатора Андрея Саносяна была создана рабочая группа и проведены комиссии. По их итогам было решено обратиться в Минпромторг с просьбой о смягчении условий маркировки. "Отрадно, что эта позиция поддержана", — подчеркнул он.

Солодкий считает, что предложение Минпромторга — это баланс интересов бизнеса и государства и шаг к успешному внедрению системы маркировки.

Со слов бизнес-омбудсмена, предприниматели называли предложенную отсрочку "жизненно необходимой". На складах накопилось много продукции, и "физически нереально было промаркировать их в изначально установленные сроки". Хотя бизнес просил продлить срок на два года, сам факт отсрочки оценивается как позитивная тенденция, дающая время на адаптацию, планирование и снижающая финансовую нагрузку.

Солодкий также отметил, что это решение поможет стабилизировать торговый сектор. При этом он подчеркнул важность продолжения диалога между бизнесом и властью с целью упрощения маркировочных процедур и оказания системной поддержки предпринимателям.