Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
01 июля 2025 10:58  [91] Минпромторг РФ поддержал инициативу нижегородцев по отсрочке маркировки товаров
01 июля 2025 10:00  [130] Проект "Синтамин" в Дзержинске вошёл в список технологических приоритетов РФ
30 июня 2025 19:24  [341] Три эскалатора закупаются для станции метро "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде
30 июня 2025 18:32  [296] Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" поддержал два инвестпроекта на 3,6 млрд рублей
30 июня 2025 18:12  [209] В Нижегородской области реализовано 50 проектов "Комплексного развития сельских территорий"
30 июня 2025 18:02  [203] 287 нижегородских компаний присоединились к федпроекту "Производительность труда"
30 июня 2025 17:47  [295] Цех по производству барокамер может появиться в Бурнаковской низине
30 июня 2025 17:22  [270] Юрий Станкевич призвал навести порядок на рынке контейнерных АЗС
30 июня 2025 17:09  [356] Правительство РФ даст Нижнему Новгороду денег на электробусы
30 июня 2025 16:25  [250] В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС на продукты питания до 5%
Экономика

Минпромторг РФ поддержал инициативу нижегородцев по отсрочке маркировки товаров

01 июля 2025 10:58  [91] Экономика
Минпромторг РФ поддержал инициативу нижегородцев по отсрочке маркировки товаров

Фото: Александр Воложанин

Минпромторг России разработал проект постановления, который предусматривает продление срока реализации немаркированных остатков лёгкой промышленности до конца 2025 года. А маркировку таких остатков предлагается завершить к 1 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Нижегородской области. 

С начала 2025 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий получил 12 обращений, касающихся этой темы.

По словам Солодкого, весной под руководством замгубернатора Андрея Саносяна была создана рабочая группа и проведены комиссии. По их итогам было решено обратиться в Минпромторг с просьбой о смягчении условий маркировки. "Отрадно, что эта позиция поддержана", — подчеркнул он.

Солодкий считает, что предложение Минпромторга — это баланс интересов бизнеса и государства и шаг к успешному внедрению системы маркировки.

Со слов бизнес-омбудсмена, предприниматели называли предложенную отсрочку "жизненно необходимой". На складах накопилось много продукции, и "физически нереально было промаркировать их в изначально установленные сроки". Хотя бизнес просил продлить срок на два года, сам факт отсрочки оценивается как позитивная тенденция, дающая время на адаптацию, планирование и снижающая финансовую нагрузку.

Солодкий также отметил, что это решение поможет стабилизировать торговый сектор. При этом он подчеркнул важность продолжения диалога между бизнесом и властью с целью упрощения маркировочных процедур и оказания системной поддержки предпринимателям.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Минпромторг Павел Солодкий
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных