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Нижегородские предприятия приглашаются на хакатон антикризисных решений федерального проекта "Производительность труда"

01 июля 2025 11:11  [74] Афиша
Нижегородские предприятия приглашаются на хакатон антикризисных решений федерального проекта Производительность труда

Фото: минпром Нижегородской области

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в обучающем хакатоне (18+) по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие состоится 10 июля 2025 года в «Точке кипения hi-tech» на базе АО «Промис» (Нижний Новгород).

Хакатон организован региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с экспертами Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ по программе «Лидеры PRO».

В мероприятии могут принять участие руководители предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда» и компаний, планирующих вступление в нацпроект.

«Хакатон будет посвящен выработке антикризисных решений. Это однодневная бизнес-игра, которая позволит руководителям региональных компаний обменяться успешными кейсами, найти точки соприкосновения и совместно выработать стратегию развития бизнеса», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ожидается, что участие в хакатоне примет около 70 человек.

В рамках бизнес-игры представителей бизнеса поделят на команды, на примере конкретной ситуации им предложат представить варианты решения выявленных проблем, после чего дадут «обратную связь» от экспертов.

«Кроме того, на хакатоне состоится мини-лекция экспертов Всероссийской академии внешней торговли об управлении изменениями. Эти знания помогут предприятиям обеспечить поступательное развитие в современных условиях», – добавил министр.

Чтобы принять участие в хакатоне, необходимо зарегистрироваться.

Напомним, работа «Точки кипения hi-tech» ведется в рамках соглашения, заключенного между АО «Промис», АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Платформа национальной технологической инициативы» (АНО «НТИ») в рамках нацпроекта «Производительность труда». В рамках работы «Точки кипения hi-tech» региональным предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры «Ворлдскиллс».

С 2019-го по 2024 год поддержка во внедрении инструментов повышения производительности реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять бережливые технологии на производстве будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). 

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

 

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Теги:
Минпромторг Нацпроект Предприниматели
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