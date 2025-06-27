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Культура и отдых

Анонсированы новые направления работы с учреждениями культуры в Нижнем Новгороде

01 июля 2025 11:33  [69] Культура и отдых
Анонсированы новые направления работы с учреждениями культуры в Нижнем Новгороде

Фото: минкульт Нижегородской области

В Нижнем Новгороде анонсировали новые направления работы с учреждениями культуры в рамках национального проекта «Семья». Презентация состоялась в рамках межрегионального круглого стола с международным участием «Модельная библиотека как точка роста местного сообщества». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Организаторами круглого стола выступили Российская библиотечная ассоциация и Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина. Участие в нем приняли около ста специалистов библиотечной отрасли из Нижегородской области, Донецкой народной республики, Брянской, Белгородской, Тульской и Ростовской областей, Алтайского края, а также представители библиотечного сообщества Беларуси.

Мероприятие стало профессиональной площадкой для специалистов библиотек, на которой рассматривался феномен модельных библиотек нового поколения, созданных в Российской Федерации в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья», их передовые практики и инновации в обслуживании пользователей.

Нижегородская область была выбрана для проведения круглого стола неслучайно - регион является одним из лидеров в России по созданию модельных библиотек. На сегодняшний день их создано уже 53, а в 2025 году планируется открыть пять модельных библиотек нового поколения в рамках нацпроекта «Семья».

«Нижегородская область во многом оказывается в самом высоком рейтинге работы по национальному проекту. Были созданы совершенно уникальные механизмы, и мы видим, как не только специалисты, энтузиасты своего дела заинтересованы в проекте, но и правительство, министерство культуры Нижегородской области оказывают очень значимую поддержку. Был организован внутренний экспертный совет, внутренние конкурсы, что резко повышает качество заявок», - отметил президент Российской библиотечной ассоциации, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Ключевыми темами круглого стола стали региональные особенности создания модельных библиотек, роль библиотек в сохранении исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей, модельные библиотеки как точки роста и развития территории, проекты в модельных библиотеках к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также с докладом в Белом зале нижегородской библиотеки выступила директор по реализации национальных и ведомственных проектов Российской государственной библиотеки Тамара Ананова, которая анонсировала появление в рамках национального проекта «Семья» дополнительных возможностей для развития не только библиотек, но и других учреждений культуры.

Например, появится направление по созданию детских культурно-просветительских центов на базе библиотек, которые еще не участвовали в нацпроекте. Также с 2026 года появится возможность поощрения лучших практик работы библиотек — в рамках конкурса будут оцениваться уже реализованные проекты, а также перспективные планы развития учреждений. Сейчас разрабатываются нормативные документы по этим направлениям.

«Для профессионального библиотечного сообщества работа по созданию модельных библиотек стала чем-то гораздо большим, чем просто обновление оборудования и пополнение книжных фондов. И подтверждение этому — рост таких показателей, как посещаемость, книговыдача, количество мероприятий. Успех проекта подтверждает и то, что он получил поддержку в рамках нового нацпроекта «Семья». И нам всем было очень важно услышать, что в следующем году в его рамках библиотеки получат еще больше возможностей для развития», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Также с докладами на круглом столе выступили директор Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина Елена Гаврюшова, исполняющий обязанности генерального директора Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской Дмитрий Нарыжный. Гости из Республики Беларусь, заведующая научно-исследовательским отделом библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси Ирина Кукета, директор Солигорской районной центральной библиотеки Людмила Муравейко и директор Мостовской районной библиотеки Татьяна Стельмах, рассказали об активно формирующейся Национальной электронной библиотеке, которая объединит электронные ресурсы и документы всех библиотек Беларуси, о накопленном опыте работы с молодёжью и большой патриотической работе, особенно значимой в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Онлайн-трансляция выступлений круглого стола сохранена на странице сообщества Нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина во «ВКонтакте».

Кроме того, в рамках работы круглого стола его участники совершили профессиональный тур, в ходе которого ознакомились с опытом работы сельских модельных библиотек нового поколения на примерах Центральной библиотеки Большеболдинского муниципального округа и Ужовской сельской библиотеки Починковского муниципального округа, а также Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара в Арзамасе и Чернухинской сельской библиотеки городского округа города Арзамаса. Представители Донецкой республиканской библиотеки для молодёжи и юношеской библиотеки-филиала Централизованной библиотечной системы города Горловка посетили модельную юношескую библиотеку – библиотечный информационный молодёжный центр №1 Павловского муниципального округа.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

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Теги:
Минкульт Нацпроект Семья
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