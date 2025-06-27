Паровоз "Малютка" совершил первый рейс на Горьковской железной дороге Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Паровоз серии 9П№18430 («Малютка») совершил первый туристский рейс по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный. Его пассажирами стали 30 учащихся школ Нижегородской области.

В рамках тура дети побывали в уникальном Царском павильоне на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, где ознакомились с историей его строительства и интересными фактами. На ст. Нижний Новгород-Сортировочный ребята посетили Музей истории и развития ГЖД, а также открытую площадку «Паровозы России», где в интерактивной форме узнали историю Горьковской магистрали.

Паровоз 9П№18430 был выпущен в 1951 году Муромским заводом им. Дзержинского. Почти три десятилетия – с 1996 по 2024 гг., он провел на открытой площадке «Паровозы России». В середине прошлого года «Малютка» был направлен в депо на капитальный ремонт, где железнодорожники восстановили до рабочего состояния.

Образцы типа 9П выпускались в СССР с 1935 по 1957 гг. на Коломенском, Новочеркасском и Муромском паровозостроительных заводах. Первый опытный образец был построен на Коломенском предприятии в 1935 году.

Обладая максимальной мощностью в 320 л.с., скоростью 35 км/ч и весом более 55 тонн паровозы были незаменимы для маневровых работ на сети стальных магистралей и территориях промышленных предприятий, выполняя широкий спектр задач. Например, они использовались для подачи вагонов-ковшей под розлив доменного чугуна.

Отметим, что с начала года на туристском маршруте Нижний Новгород – Музей истории и развития ГЖД перевезены 660 школьников. Ранее на этом направлении использовались паровозы серии Л, а также легендарный П36.