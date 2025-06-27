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Летняя оздоровительная кампания в Нижегородской области проходит под эгидой Года детского отдыха в системе образования, объявленного Минпросвещения России. В регионе уже сейчас ведут работу около 1,1 тысячи лагерей. Планируется, что в летний период в них отдохнет свыше 140 тысяч детей.
Как рассказали в министерстве образования и науки Нижегородской области, проведение тематического года связано с празднованием 100-летия старейшего оздоровительного лагеря для детей «Артек» и 65-летия со дня основания лагеря «Орленок». В рамках Года детского отдыха в системе образования власти региона уделят пристальное внимание повышению уровня качества детского отдыха и внедрению в образовательный процесс современных воспитательных методик.
В этом году также планируется реализовывать детские патриотические проекты – такая работа по сохранению исторической памяти особенно значима в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Постоянное повышение уровня качества детского отдыха – наш приоритет. Вкладываем очень серьезные средства в модернизацию существующей инфраструктуры и создание новых мест в лагерях, подготовку насыщенных интересных программ летних смен, освоение вожатыми и воспитателями новых профессиональных компетенций. Международный лагерь «Артек» – пример высочайшего уровня организации летнего отдыха, которому мы следуем. Для нас большая гордость, что ни одна смена «Артека» не обходится без нижегородцев!» – сказал министр образования и науки региона Михаил Пучков.
В министерстве рассказали о том, какие тематические смены проходят в летних лагерях области.
В детском лагере «Волга» в Лысковском округе для детей организуют походы по экологической тропе. Маршрут «Поход в сказку живой природы» проходит через различные экосистемы: дети изучают флору и фауну, учатся бережному отношению к окружающей среде и участвуют в экологических квестах.
В лагере также проводят профориентационные занятия. Для детей организуют экскурсии на предприятие нефтегазовой отрасли, тематические игры «Хочу в газовики» и «Производственная безопасность». Ребята пробуют себя в разных ролях – экологов, предпринимателей, рабочих, менеджеров. Это позволяет им понять, какие навыки востребованы в современном мире.
В детском оздоровительном лагере «Маяк» Дальнеконстантиновского округа, в свою очередь, организуют смены военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником». Программа лагеря включает занятия по начальной военной подготовке, основам самообороны, санитарной подготовке с основами оказания первой помощи, строевой подготовке и т.д. С подростками работают как действующие офицеры, так и ветераны боевых действий.
В 2025 году свое 30-летие празднует детский оздоровительно-образовательный центр круглогодичного действия «Лазурный», расположенный в г.о.г. Выкса. За прошедшие годы «Лазурный» принял более 180 тысяч детей из России и других стран, реализовал более 400 проектов тематических смен, из которых 20 были международными. Тематическая смена «Город мечты – Лазурный», которая проводится прямо сейчас, посвящена самому лагерю и его юбилею.
Напомним, обеспечение качественного летнего отдыха для детей – одно из основных направлений работы региона в рамках реализации нового национального проекта «Молодежь и дети».
Национальный проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». В новый нацпроект входят девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».
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