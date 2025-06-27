Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 июля 2025 12:41  [81] Летняя оздоровительная кампания в Нижегородской области проходит под эгидой Года детского отдыха в системе образования
01 июля 2025 11:33  [118] Анонсированы новые направления работы с учреждениями культуры в Нижнем Новгороде
01 июля 2025 10:12  [169] Нижегородцев ждут 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году
30 июня 2025 19:09  [238] Всероссийская акция "Веди родителей в музей" продлена до 15 августа
30 июня 2025 18:17  [392] "Золотая хохлома" собрала более 40 тысяч человек в 2025 году
30 июня 2025 16:52  [306] Стала известна конкурсная программа "Горький fest" в Нижнем Новгороде
30 июня 2025 16:28  [320] Опубликованы фото празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде
30 июня 2025 15:41  [800] Михаил Пореченков объявил состав жюри кинофестиваля "Горький fest-2025"
30 июня 2025 14:36  [350] Кологривый и Бондарчук приедут на "Горький fest" в Нижний Новгород
30 июня 2025 14:09  [261] Почти 9000 пассажиров воспользовались мультимодальным маршрутом в Большое Болдино
Культура и отдых

Летняя оздоровительная кампания в Нижегородской области проходит под эгидой Года детского отдыха в системе образования

01 июля 2025 12:41  [81] Культура и отдых
Летняя оздоровительная кампания в Нижегородской области проходит под эгидой Года детского отдыха в системе образования

Фото: минобр Нижегородской области

Летняя оздоровительная кампания в Нижегородской области проходит под эгидой Года детского отдыха в системе образования, объявленного Минпросвещения России. В регионе уже сейчас ведут работу около 1,1 тысячи лагерей. Планируется, что в летний период в них отдохнет свыше 140 тысяч детей.

Как рассказали в министерстве образования и науки Нижегородской области, проведение тематического года связано с празднованием 100-летия старейшего оздоровительного лагеря для детей «Артек» и 65-летия со дня основания лагеря «Орленок». В рамках Года детского отдыха в системе образования власти региона уделят пристальное внимание повышению уровня качества детского отдыха и внедрению в образовательный процесс современных воспитательных методик.

В этом году также планируется реализовывать детские патриотические проекты – такая работа по сохранению исторической памяти особенно значима в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Постоянное повышение уровня качества детского отдыха – наш приоритет. Вкладываем очень серьезные средства в модернизацию существующей инфраструктуры и создание новых мест в лагерях, подготовку насыщенных интересных программ летних смен, освоение вожатыми и воспитателями новых профессиональных компетенций. Международный лагерь «Артек» – пример высочайшего уровня организации летнего отдыха, которому мы следуем. Для нас большая гордость, что ни одна смена «Артека» не обходится без нижегородцев!» – сказал министр образования и науки региона Михаил Пучков.

В министерстве рассказали о том, какие тематические смены проходят в летних лагерях области.

В детском лагере «Волга» в Лысковском округе для детей организуют походы по экологической тропе. Маршрут «Поход в сказку живой природы» проходит через различные экосистемы: дети изучают флору и фауну, учатся бережному отношению к окружающей среде и участвуют в экологических квестах.

В лагере также проводят профориентационные занятия. Для детей организуют экскурсии на предприятие нефтегазовой отрасли, тематические игры «Хочу в газовики» и «Производственная безопасность». Ребята пробуют себя в разных ролях – экологов, предпринимателей, рабочих, менеджеров. Это позволяет им понять, какие навыки востребованы в современном мире.

В детском оздоровительном лагере «Маяк» Дальнеконстантиновского округа, в свою очередь, организуют смены военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником». Программа лагеря включает занятия по начальной военной подготовке, основам самообороны, санитарной подготовке с основами оказания первой помощи, строевой подготовке и т.д. С подростками работают как действующие офицеры, так и ветераны боевых действий.

В 2025 году свое 30-летие празднует детский оздоровительно-образовательный центр круглогодичного действия «Лазурный», расположенный в г.о.г. Выкса. За прошедшие годы «Лазурный» принял более 180 тысяч детей из России и других стран, реализовал более 400 проектов тематических смен, из которых 20 были международными. Тематическая смена «Город мечты – Лазурный», которая проводится прямо сейчас, посвящена самому лагерю и его юбилею.

Напомним, обеспечение качественного летнего отдыха для детей – одно из основных направлений работы региона в рамках реализации нового национального проекта «Молодежь и дети».

Национальный проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». В новый нацпроект входят девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детские лагеря Лето Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных