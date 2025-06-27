Нижний Новгород запускает новый электробусный маршрут для удобства жителей Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начал работу новый электробусный маршрут Э-6, который соединяет микрорайоны "Цветы" и 4-й Нагорный. Об этом в социальной сети рассказала менеджер по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Марина Матясова.

Сейчас на маршруте курсируют два электробуса с равномерным интервалом движения. По мере набора и обучения водителей в "Нижегородэлектротрансе" планируется увеличить количество электробусов на линии.

Этот маршрут улучшает транспортную доступность микрорайона "Цветы", обеспечивая удобное сообщение с важными социальными объектами Советского района.

Расписание нового электробуса уже опубликовано на портале АСИП на сайте Центра развития транспортных систем.

Ранее сообщалось, что правительство РФ даст Нижнему Новгороду денег на электробусы.