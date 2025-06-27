Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде закрыли для движения до 1 августа Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно закрыли для движения участок улицы Добролюбова. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать до 1 августа на отрезке от улицы Сергиевской до Зеленского съезда. Причиной стала необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на этом отрезке дороги.

Объезд возможен по прилегающим улицам. Водителям советуют заранее изучить актуальную схему движения, соблюдать повышенную осторожность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что дорогу возле жилых домов на проспекте Гагарина перекроют до 15 августа.