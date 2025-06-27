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Общество

Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде закрыли для движения до 1 августа

02 июля 2025 08:00  [126] Общество
Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде закрыли для движения до 1 августа

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно закрыли для движения участок улицы Добролюбова. Об этом сообщили в мэрии. 

Ограничение будет действовать до 1 августа  на отрезке от улицы Сергиевской до Зеленского съезда. Причиной стала необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на этом отрезке дороги.

Объезд возможен по прилегающим улицам. Водителям советуют заранее изучить актуальную схему движения, соблюдать повышенную осторожность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что дорогу возле жилых домов на проспекте Гагарина перекроют до 15 августа.

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Теги:
ограничения Транспортные ограничения
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