Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде закрыли для движения до 1 августа

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В Нижнем Новгороде временно закрыли для движения участок улицы Добролюбова. Об этом сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать до 1 августа на отрезке от улицы Сергиевской до Зеленского съезда. Причиной стала необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на этом отрезке дороги.
Объезд возможен по прилегающим улицам. Водителям советуют заранее изучить актуальную схему движения, соблюдать повышенную осторожность и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что дорогу возле жилых домов на проспекте Гагарина перекроют до 15 августа.
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