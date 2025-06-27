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Происшествия

Самолет Су-34 упал в Нижегородской области во время учебного полета

01 июля 2025 16:05  [126] Происшествия
Самолет Су-34 упал в Нижегородской области во время учебного полета

Самолет Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного вылета. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, при заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж попытался устранить неисправность в воздухе, после чего действовал по указанию руководителя полетов и направил самолет в безопасную зону. Летчики успешно катапультировались. 

В Минобороны подчеркнули, что полет проходил без боекомплекта. Место падения находится в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировано.

Причины инцидента уточняются.

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Теги:
Самолеты
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