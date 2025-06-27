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Происшествия

Начальник нижегородского энергоучастка найден мертвым в своем кабинете

02 июля 2025 11:49  [100] Происшествия
Начальник нижегородского энергоучастка найден мертвым в своем кабинете

Вечером 30 июня в административном здании по улице Севастопольской в Арзамасе был найден мертвым начальник Арзамасского участка службы эксплуатации диспетчерского и технологического оборудования и IT-инфраструктуры филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" — "Нижновэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области.

Тело 61-летнего сотрудника обнаружили в его рабочем кабинете, расположенном на втором этаже. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Как сообщил руководитель ГАИ по Нижегородской области Илья Мошес, начато официальное расследование инцидента как несчастного случая на производстве со смертельным исходом.

"Будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося", — отметил он.

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Теги:
Арзамас Госинспекция труда Смертность
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