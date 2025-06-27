Эксперты выяснили главные причины любви нижегородцев к фастфуду Общество

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Аналитики МТС AdTech выяснили, что рестораны быстрого питания — самый популярный общепит в Нижегородской области, а фастфуд употребляют 85% опрошенных. Гастрономическое удовольствие выступает ключевым мотивом при выборе быстрого питания — 38% жителей Нижнего Новгорода выбирают фастфуд, когда хотят побаловать себя вкусной едой.

Исследование МТС AdTech показало, какие причины чаще всего побуждают жителей Нижнего Новгорода обращаться к фастфуду. Главным мотивом стало желание насладиться вкусной едой и получить удовольствие от любимых блюд — так ответили 38% нижегородцев. На втором месте — нежелание тратить время и силы на самостоятельное приготовление пищи (26%). Среди менее распространённых причин: желание составить друзьям компанию, в этом признались 13% респондентов. Ещё 5% используют фастфуд как часть празднования различных событий. Лишь 1% опрошенных прибегает к фастфуду как способу справиться со стрессом, а включение быстрого питания в ежедневный рацион характерно только для 2% жителей Нижнего Новгорода. Примечательно, что 15% опрошенных вообще не употребляют фастфуд.

По данным МТС Банка, фастфуд в России гораздо популярнее других мест общественного питания, например, в мае 2025 года в заведениях фастфуда было совершено транзакций в 5,8 раза больше, чем в ресторанах. Средний чек в заведениях фастфуда по России составил 450 рублей и не изменился по сравнению с маем прошлого года. Для сравнения, в ресторанах средний чек в 3,3 раза выше, а рост составил 11%.

Лишь 14% опрошенных сообщили, что в этом году стали чаще употреблять фастфуд по сравнению с прошлым. 49% респондентов указали, что их потребление осталось на прежнем уровне, а 37% россиян стали есть фастфуд реже за последний год. Среди тех, кто уменьшил посещение ресторанов быстрого питания, 48% отметили, что начали обращать внимание на качество питания, а 22% указали на отсутствие близлежащих точек.

«Рынок ресторанов быстрого питания, особенно в крупных городах, близок к насыщению. И рестораторы ищут разные способы привлечь аудиторию. Один из них – открытие точек в жилых комплексах, таким образом охватывается в том числе и та аудитория, которая по разным причинам больше времени проводит в локациях у дома. Из той части респондентов, которая отметила, что стала чаще потреблять фастфуд, 28% сообщили, что точка быстрого питания открылась возле дома, у 26% опрошенных причиной стало отсутствие времени на приготовление еды», – говорит коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Об опросе:

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в мае 2025 года.