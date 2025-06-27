Ветеран СВО Александр Барышников: "Победа будет за нами, потому что за нами - правда" Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородский ветеран специальной военной операции Александр Барышников воевал на передовой СВО больше года. За успешное выполнение боевых задач награжден медалью «За отвагу». Он был одним из первых добровольцев танкового батальона имени Кузьмы Минина.

«Когда началась спецоперация, мой родной брат ушел добровольцем на передовую. Для меня это было серьезной мотивацией. Я не мог оставаться дома, зная, что брат там. У меня был опыт как срочной службы, так и службы в роте специального назначения полиции, и я тоже решил пойти на СВО», - поделился Александр Барышников.

В зоне проведения спецоперации боец с позывным «Шут» служил в разведывательной роте.

«Во время службы освоил различные виды оружия, включая пулеметы и ручной противотанковый гранатомет, управлял дронами-камикадзе. Как разведчик тоже многому там научился. Основные мои задачи заключались в контроле неба, выявлении противника с помощью дронов и поражении целей, корректировки танков, сопровождение пехоты», - рассказал ветеран СВО.

Боевые задачи он выполнял на донецком и луганском направлениях.

«Проезжая мимо разрушенной школы, по которой ударил противник и где погибли дети, я понимал, почему началась СВО. Наш враг не щадит никого - ни гражданских, ни военных», - объясняет участник спецоперации.

Во время выполнения боевого задания «Шут» получил ранение в ногу. После возвращения домой важную поддержку ему оказали специалисты филиала фонда «Защитники Отечества».

«Многие военнослужащие после возвращения из зоны СВО не знают, куда обратиться за получением льгот, юридической помощью. И я рад, что для этого был создан фонд «Защитники Отечества». Мне там оказали помощь в полном объеме - с оформлением ветеранских документов и выплат», - говорит нижегородец.

Сейчас он проходит реабилитацию, занимается музыкой - пишет патриотические песни для ребят, матерей и жен, которые ждут своих солдат домой. Александр уже выиграл два всероссийских музыкальных конкурса, выступал на одной сцене с Олегом Газмановым, Дмитрием Дюжевым, Денисом Майдановым и другими артистами. Именно творчество, признается ветеран СВО, помогает восстановиться и заряжает энергией.

«Никогда нельзя сдаваться! Хочу донести это до каждого солдата. Надо ставить цель и идти к ней. Победа будет за нами, потому что за нами - правда», - уверен Александр Барышников.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.