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Общество

В июле "Поезда здоровья" посетят все районы Нижнего Новгорода и еще 16 муниципалитетов региона

02 июля 2025 14:01  [122] Общество
В июле Поезда здоровья посетят все районы Нижнего Новгорода и еще 16 муниципалитетов региона

Фото: Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

В июле «Поезда здоровья» посетят все районы Нижнего Новгорода и еще 16 муниципалитетов региона.

В первую неделю месяца, с 30 июня по 4 июля, медики принимают жителей Починковского, Гагинского, Балахнинского и Ветлужского округов, а также Московского района Нижнего Новгорода.

С 7 по 10 июля к специалистам смогут обратиться проживающие в Лукояновском, Краснооктябрьском и Варнавинском округах, а также в Канавинском и Ленинском районах областного центра.

С 14 по 18 июля «Поезда здоровья» сделают остановку в Шатковском, Сергачском и Краснобаковском округах, а также в Нижегородском и Кстовском районах Нижнего Новгорода.

С 21 по 24 июля мобильно-диагностические комплексы будут работать в Перевозском, Княгининском и Воскресенском округах, а также в Приокском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода.

В конце месяца, с 28 июля по 1 августа, запланированы выезды специалистов в Вадский, Лысковский и Семеновский округа, а также в Сормовский и Советский районы областного центра.

График работы мобильно-диагностических комплексов размещен на сайте министерства здравоохранения региона.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов нацелена на то, чтобы повысить доступность качественной медицинской помощи для жителей даже самых отдаленных населенных пунктов региона. Это одна из задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», стартовавшего в стране с 2025 года по решению президента России Владимира Путина.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
Минздрав Нацпроект Поезда здоровья
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