Мошенники выманили у нижегородцев 54 млн рублей Происшествия

За неделю с 23 по 29 июня 2025 года в Нижегородской области было зафиксировано 132 преступления, связанных с мошенничеством. Общий ущерб от действий злоумышленников составил свыше 54 миллионов рублей.

Как сообщают в региональных органах внутренних дел, преступники использовали различные способы обмана, среди которых лидируют так называемые звонки от "службы безопасности банка" — таких случаев насчитано 56.

На втором месте — мошенничество при покупках через интернет: 25 эпизодов. Также популярными остаются схемы с предложениями подработки или легкого заработка — зафиксировано 19 подобных преступлений. Остальные случаи относятся к другим видам обмана.

Полиция обращает внимание граждан на конкретные примеры, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

Так, в Дзержинске женщина получила звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и портала "Госуслуги". Ей сообщили, что с её счётом происходят подозрительные операции, и предложили перевести средства на "безопасный счёт". Поверив мошенникам, женщина отправила 60 тысяч рублей. Когда собеседники перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

В Нижнем Новгороде мужчина разместил в интернете объявление о продаже детского велосипеда. С ним связался "покупатель", который в переписке предложил оформить доставку и прислал ссылку. Перейдя по ней, мужчина ввёл данные своей банковской карты. После этого с его счёта исчезли 9 500 рублей, а лжепокупатель пропал.

В Арзамасе жителю написал незнакомец, предложивший заработок на инвестициях в ценные бумаги. Потерпевший доверился "брокеру" и начал перечислять средства на указанные счета. Финансовые потери выясняются, а сам факт также зарегистрирован как мошенничество.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам сохранять бдительность, не доверять подозрительным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать данные своих банковских карт посторонним лицам.